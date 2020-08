FIFA 21 : les nouveautés du mode Carrière détaillées dans cette nouvelle vidéo

Electronic Arts poursuit sa campagne promotionnelle autour de FIFA 21 et publie cette fois-ci une vidéo qui fait le récapitulatif du mode Carrière, qui a bien sûr été repensé. Premier changement notable : il sera possible de vivre les matchs siumlés en live, avec le choix de passer en simulation rapide pour celles et ceux qui ne souhaitent que le score final. L'avantage de ce système, c'est de pouvoir réaliser des ajustements en plein match et du coup, avoir le sentiment de contrôler le destin de son équipe. C'est d'autant plus adapté que les statistiques des joueurs (jauges de fatigue, tactique, management, etc.) sont disponibles elles aussi en direct. D'ailleurs, l'une des grosses nouveautés cette année, c'est de pouvoir basculer à la mano pour prendre le contrôle d'un pénalty par exemple.



L’entraînement et le style seront deux facteurs importants dans FIFA 21, avec la possibilité de modifier la philosophie de jeu de son club, en changeant les postes des joueurs ou en formant les plus jeunes pousses à de nouvelles fonctions sur le terrain. Cela signifie qu'il est dorénavant possible d'avoir plus d’ailiers offensifs et moins de défenseurs latéraux par exemple, ou alors plus de défenseurs rugueux et moins de joueurs de ballons, c'est au choix. L'I.A. a elle aussi été améliorée et promet d'être plus féroce, avec plusieurs styles de jeu définis selon l’équipe, le classement et l’importance du match.



Si jamais vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à aller consulter la preview d'Alix Dulac, elle est plutôt complète.