FIFA 21 : qu'est-ce qui change dans le gameplay ? Electronic Arts nous répond en vidéo

Après avoir fait rire avec la jaquette de FIFA 21, Electronic Arts a décidé de passer aux choses sérieuses en dévoilant une première vidéo qui revient sur les principaux changements en matière de gameplay. D'après ce que l'on nous explique, que ce soit avec ou sans le ballon, les initiatives du joueur seront systématiquement récompensées. Après les un-contre-un dynamiques de FIFA 20, on a droit cette fois-ci aux Dribbles Fins qui permettront de mystifier les adversaires, quitte parfois à donner l'impression d'assister à du futsal sur un terrain à 11.Les défenseurs auront bien évidemment leur mot à dire, car ils pourront utiliser leur corps pour gêner l'attaquant. Les appels ont également été remaniés, les développeurs promettant que les courses des partenaires seront moins stéréotypées que par le passé. Ce dernier point s'ajoute à celui selon lequel le positionnement des joueurs tient désormais compte de l'action initiée ; pareil pour les défenseur dont certains aptitudes seront précieuses pour gratter des ballons.On nous parle également des collisions qui ont été revues, tout comme les retours de la communautés qu'Electronic Arts assure avoir écoutés. Enfin, un mode "Compétiteur" - dont la difficulté ira au-delà du niveau Légendaire - a été intégré, sans oublier la mécanique de "Rewind" au cas où on louperait une occasion. Naturellement, il faudra attendre d'avoir FIFA 21 entre les mains pour mieux juger de la qualité de ces retouches, et pas uniquement sur une ou deux nuits blanches. En attendant, on rappelle que la sortie du jeu reste fixée au 9 octobre sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch, et plus tard sur Xbox Series X et PS5.