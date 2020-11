FIFA 21 : voici la cinématique d'intro de FIFA 21 sur Xbox Series X et PS5, elle est magnifique et en 4K

Trent Alexander-Arnold font partie des ambassadeurs du jeu. La rencontre se déroulant à Anfield Road, on a droit au mythique "You'll Never Walk Alone" chantés tous les supporters des Reds, ce qui permet aux développeurs canadiens de rappeler que "des milliers de chants réels ont été capturés en exclusivité pour les plus grandes compétitions, dont la Premier League, La Liga et la Bundesliga, afin de proposer l'expérience EA SPORTS Atmospheric Audio."On croise les doigts pour que la next-gen permette à la série de franchir un cap en matière d'immersion. "De nouvelles cinématiques d'avant-match, telles que l'arrivée des bus des joueurs avant le coup d'envoi ou bien le bouillonnement des fans faisant leur entrée aux portes du stade, ont été ajoutées afin de créer une expérience de football encore plus immersive pour les fans, nous promet-on. Durant le déroulement des matches, de nouvelles réactions de la part des joueurs, du banc et des fans répondront à des situations-clé des matches, ce qui permettra aux joueurs de sentir pleinement la passion explosive et les rebondissements intenses comme lors de buts victorieux à la dernière minute ou d'égalisations sauvant de la relégation." On a hâte de voir tout ça.En attendant, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre test de FIFA 21 sur les machines de la génération précédente.