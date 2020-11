FIFA 21 : la version next-gen se montre en vidéo avec Mbappé, le plein de nouvelles infos

une meilleure définition des physiques des joueurs, incluant la contraction des muscles après les frappes ou la chevelure de certains des joueurs, combinée à un effet dynamique d'éclairage qui permet de mettre l'accent sur les visages des joueurs et les maillots pour un niveau de réalisme accru. De nouvelles cinématiques d'avant-match, telles que l'arrivée des bus des joueurs avant le coup d'envoi ou bien le bouillonnement des fans faisant leur entrée aux portes du stade, ont été ajoutées afin de créer une expérience de football encore plus immersive pour les fans. Durant le déroulement des matches, de nouvelles réactions de la part des joueurs, du banc et des fans répondront à des situations-clé des matches, ce qui permettra aux joueurs de sentir pleinement la passion explosive et les rebondissements intenses comme lors de buts victorieux à la dernière minute ou d'égalisations sauvant de la relégation."



La même minutie a été apportée aux animations afin que les matchs soient encore plus authentiques, " que ce soit via un joueur qui ajuste ses protège-tibia à la 89ème minute ou un autre qui appelle un coéquipier pour bénéficier d'une passe en profondeur." Bien sûr, le SSD garantira des temps de chargement réduits, et sur PS5, la DualSense sera sollicitée pour que les joueurs puissent "ressentir l'impact de leurs tirs, de leurs passes et de leurs tacles ainsi que de ressentir le rythme du match au creux de leur mains." Enfin, ceux qui disposent déjà de FIFA 21 pourront bénéficier d'une mise à jour gratuite qui leur permettra de basculer dans l'ère de la next-gen, tout en conservant leur progression.





Si l'on savait déjà que FIFA 21 sortirait le 4 décembre prochain sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, Electronic Arts n'avait pas encore communiqué sur les améliorations pensées pour cette version next-gen. C'est désormais chose faite, puisque l'éditeur américain nous a fait parvenir un communiqué officiel dans lequel sont détaillées les retouches opérées par les développeurs. Tout d'abord, "Les caméras du terrain et les sons [...] ont été réimaginés [...] avec notamment la toute nouvelle EA SPORTS GameCam, inspirée des toutes meilleures retransmissions de matches de football, et le LiveLight Rendering, un système d'éclairage qui permet d'améliorer chaque aspect de l'expérience sur le terrain. Des milliers de chants réels ont été capturés en exclusivité pour les plus grandes compétitions, dont la Premier League, La Liga et la Bundesliga, afin de proposer l'expérience EA SPORTS Atmospheric Audio, du jamais vu dans les jeux vidéo de sport."Sur le plan visuel, on nous promet "