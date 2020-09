Crash Bandicoot 4 : la démo se montre en vidéo, un trailer en live action pour les joueurs japonais

Par ailleurs, l'éditeur américain a réalisé un trailer en live action qui ne manque pas d'humour et permet de rappeler que Crash Bandicoot 4 : It’s About Time débarquera le 2 octobre sur les deux consoles.



Masques Quantiques - Kapuna-Wa pour contrôler le temps, et Lani-Loli pour faire apparaître ou disparaître les objets. La démo sera disponible à partir du 16 septembre prochain sur PS4 et Xbox One.Par ailleurs, l'éditeur américain a réalisé un trailer en live action qui ne manque pas d'humour et permet de rappeler que Crash Bandicoot 4 : It's About Time débarquera le 2 octobre sur les deux consoles.





Crash Bandicoot 4 : It’s About Time s'affiche dans une courte vidéo diffusée par Activision. L'occasion pour les développeurs de Toys For Bob de mettre en avant la démo à laquelle auront droit les joueurs ayant précommandé la version dématérialisée. D'après ce que l'on nous explique, cette mise en bouche permettra d'incarner Crash et le Dr. Neo Cortex à travers deux niveaux, et de se familiariser également avec deux