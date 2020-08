Crash Bandicoot 4 : voici le trailer du State of Play, le plein de nouvelles informations

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time a fait parler de lui lors du State of Play de ce soir. En effet, Activision a dévoilé un trailer de 5 minutes qui a permis d'obtenir des nouvelles informations sur le jeu, à commencer par la possibilité d'incarner Dingodile. Apparu pour le première fois dans Crash Bandicoot 3 : Warped, le bougre a décidé d'ouvrir un restaurant qui, malheureusement, a été réduit en poussière avant qu'il ne se fasse aspirer dans une autre dimension.



"En plus de Neo Cortex, vous allez pouvoir jouer des niveaux entiers et des histoires alternatives avec Dingodile, nous explique-t-on. Alors que Cortex transforme ses ennemis en plateformes et en masses gélatineuses avec son blaster, Dingodile fait preuve de moins de… finesse. Il a abandonné son lance-flamme pour un canon à vide, grâce auquel il peut aspirer les barils de TNT et les lancer avec précision pour faire sauter tout ce qui l’empêche de rentrer chez lui."



Par ailleurs, on apprend que Crash et Coco pourront bénéficier de skins bonus en gagnant des gemmes et en accomplissant des tâches spécifiques, et qu'un mode "N. Verted" sera également présent. Il "





Marsupus erectus et Serious upgrade. Il faudra bouler le second niveau du jeu pour les débloquer. La sortie du jeu est programmée pour le 2 octobre prochain sur PS4 donc, et Xbox One. Totalement chébran. Les possesseurs de PS4 auront droit à deux skins supplémentaires :

Comme on pouvait s'y attendre,reprend le concept du mode miroir et du déphasage et va encore plus loin. Il ne s’agit pas que d’un changement de perspective. Lorsque vous jouez dans ce mode, vous serez peut-être dans une dimension où vous devrez projeter de la peinture pour dévoiler le chemin ou suivre le rythme d’une bobine de film qui accélère le gameplay à mesure qu’elle fait défiler des images à l’écran. Une fois ce mode débloqué, tous les niveaux du jeu peuvent être rejoués avec un style graphique, un gameplay et des défis uniques pour apporter un véritable challenge et des récompenses supplémentaires aux joueurs complétionnistes et à ceux qui sont simplement curieux de voir leurs niveaux préférés en mode N. Verted."Enfin, n'oublions pas de souligner que Crash Bandicoot 4 : It’s About Time est dès à présent disponible en précommande avec, à la clé, la skin