Crash Bandicoot 4 : un trailer plein de citations élogieuses, la presse est ravie

Après de longues, très longues années d'attente, Activision s'est enfin décidé à autoriser le développement d'un Crash Bandicoot 4 : pour le coup, c'est le studio Toys for Bob qui s'en est chargé et force est de constater qu'il est sacrément bien débrouillé. D'ailleurs, l'éditeur en a bien conscience et vient tout juste de diffuser une nouvelle bande-annonce, courte mais intense, exposant les jolies citations de la presse française et internationale. Avec un joli 17/20 récupéré dans nos colonnes et un 84 sur Metacritic, on peut dire que, oui, le titre est un succès critique. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les ventes soient également au rendez-vous... histoire d'avoir un Crash Bandicoot 5 d'ici quelques années.