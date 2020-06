Crash Bandicoot 4 : le jeu sortira-t-il aussi sur Switch et PC ? Premier élément de réponse

Hier, Activision a enfin officialisé Crash Bandicoot 4 It's About Time, suite de Crash 3 (sorti en 1998 tout de même) développée par Toys For Bob. La firme est connue pour être derrière la Spyro Reignited Trilogy et s'axera pour l'occasion autour des voyages dans le temps, qui permettront de nouvelles mécaniques de gameplay croustillantes : bref, le jeu s'annonce volontairement old-school et plutôt intéressant... mais ne se destinera qu'à la PlayStation 4 et à la Xbox One le 2 octobre prochain. Quid des joueurs PC et Switch, donc ?Activision s'est ainsi directement exprimé par le biais d'un représentant, et ce dernier a avoué au site PCGamesN que "des plateformes supplémentaires" étaient toujours à l'étude pour une sortie ultérieure. En clair, la porte n'est clairement pas fermée et il y a des chances que d'autres moutures voient le jour l'année prochaine. En tout cas, l'éditeur nous demande de "rester à l'écoute pour plus d'informations", ce que nous allons faire dès maintenant, sans faute, sans essayer de trop nous emballer pour éviter une quelconque déception.