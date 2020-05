PS5 : Epic Games dévoile une splendide démo tournant avec l'Unreal Engine 5, la next gen' arrive !

Avec l'arrivée des consoles de nouvelle génération, les nouveaux moteur graphiques arrivent, et aujourd'hui, c'est Epic Games qui nous fait voir une démo de l'Unreal Engine 5 tournant sur la PS5. Diffusée dans le cadre du Summer Game Fest présenté par Geoff Keighley, la démo a d'ailleurs été suivie par une discussion ouverte entre l'hôte des Game Awards et plusieurs représentants d'Epic Games dont son PDG Tim Sweeney, son CTO Kim Libreri, et le Vice-Président de l'ingénierie, Nick Penwarden.





Sans surprise, le résultat visuel est hallucinant, avec des textures 8K, un éclairage dynamique, et des améliorations dingues sur la physique. On peut d'ailleurs s'en rendre compte avec les mouvements de l'écharpe de l'héroïne, et la manière dont les rochers se détachent de la paroi. Il faut savoir que certaines de ces nouvelles technologies sont d'ores et déjà disponibles dans la version actuelle du moteur Unreal Engine (la 4.25), et qu'il s'agit plus de la somme d'améliorations incrémentales que d'un tout nouveau moteur. L'une des nouvelles fonctionnalités particulièrement mise en avant, est appelée "nanite". Il s'agit d'un système qui permet d'afficher un nombre maximum de polygones, en ne calculant que ce qui est dans le champ de vision de la caméra. Alors qu'un jeu fluide aurait été auparavant impossible, grâce au stockage performant des consoles next-gen, il est désormais possible de vider et remplir la RAM à une vitesse supérieure à celle du déplacement de la caméra.





Quoi qu'il en soit, le résultat reste très impressionnant, et le fait que la démo tourne sur un DevKit PS5 devrait faire monter la hype chez les aficionados de Sony quant aux capacités de la machine. On rappelle que le développement de l'Unreal Engine est le métier premier d'Epic Games, et sans surprise, l'UE5 a été conçu pour pouvoir s'adapter à toutes les plateformes, des PC les plus puissants aux smartphones en passant par les consoles actuelle et de prochaine génération. Tout ce qu'on peut désormais souhaiter, c'est que ce moteur connaisse le même succès que son prédécesseur.