Harmonix : les créateurs de Guitar Hero et Rock Band rachetés par Epic Games pour faire du Fortnite

Créateurs de licences mythiques telles que Guitar Hero, Rock Band et Dance Central, la société Harmonix Music Systems s'est créée une réputation solide en matière d'expérience musicale vidéoludique. C'est cette expertise qui a intéressé Epic Games qui vient d'annoncer le rachat du studio britannique pour une somme qui n'a pas été communiquée. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Harmonix va mettre ses compétences au service de Fortnite, le marché du jeu vidéo musical étant incertain et souvent en dents de scie. L'idée pour Epic Games, c'est de déployer toute la partie musicale de Fornite qui n'a pas encore révélé tout son potentiel avec de nouvelles verticales créatives. On ne sait pas si Harmonix pourra travailler sur des projets annexes et continuer à faire vivre d'anciennes licences, mais au moins, en entrant dans la maison-mère Epic Games, la firme sera à l'abri des problèmes financiers. Du moins, en surface bien évidemment...