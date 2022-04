Epic Games : Sony investit un milliard de dollars, le géant japonais convaincu par le métavers

Kenichiro Yoshida, le patron de Sony. Par ailleurs, nous sommes également persuadés que l'expertise d'Epic Games - ce qui inclut son moteur puissant - combinée à nos technologies, ne pourra qu'accélérer nos efforts comme proposer des nouvelles expériences numériques pour les fans dans le domaine du sport, ou alors développer des productions virtuelles inédites."



Pour sa part, Søren Thorup Sørensen, le président de KIRKBI, est convaincu de l'impact du métavers sur le monde de demain, tandis que l'incontournable Tim Sweeney assure qu'Epic Games a besoin de s'entourer de partenaires partageant sa vision. "Cet investissement va accélérer notre travail sur la construction du métavers et la création d'espaces où les joueurs peuvent s'amuser avec leurs amis, où les marques peuvent élaborer des expériences à la fois créatives et immersives, et où les créateurs peuvent bâtir leur communauté et se développer", assure-t-il

C'est non sans bomber le torse qu'Epic Games annonce via un communiqué officiel que Sony a décidé d'investir un milliard de dollars afin que l'entreprise américaine puisse assouvir ses ambitions en matière de métavers. Ce n'est pas la première fois que les deux parties procèdent à ce type de transaction, puisqu'en 2020, le constructeur japonais avait déjà signé un chèque de 250 millions de dollars , avant de récidiver l'année suivante pour un montant de 200 millions de dollars. À noter que Sony n'est pas le seul acteur participant à cette nouvelle levée de fonds, puisque l'on apprend que KIRKBI, la holding familiale derrière le groupe LEGO, a également lâché un milliard de dollars."En tant que société de divertissement, nous sommes ravis d'investir dans Epic Games afin d'approfondir le lien qui nous unit autour du métavers, un espace où les créateurs et les utilisateurs peuvent partager leur temps, explique