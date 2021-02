Unreal Engine 5 : l'outil MetaHuman Creator va permettre de réaliser des visages photoréalistes facilement

A l'heure des PS5, Xbox Series X et des RTX 3090 avec technologie ray-tracing, la course aux graphismes photo-réalistes est relancée de plus belle. Si les studios ont chacun leurs techniques pour accoucher de rendus visuels plus impressionnants les uns que les autres, il est un fabricant de logiciels qui essaient de faciliter la tâche des développeurs au quotidien, à savoir Epic Games. Si l'éditeur est aujourd'hui reconnu mondialement pour son jeu Fortnite, il ne faut pas oublier qu'il est à l'origine de l'Unreal Engine, l'outil de création par excellence du jeu vidéo. Toujours dans l'optique d'aller plus loin dans ses recherches, la firme américaine a mis en place un nouvel outil, le MetaHuman Creator, qui devrait permettre d'obtenir des résultats saisissants en matière de modélisation du visage des personnages 3D. Une technologie qui est sans nul doute la plus coûteuse aujourd'hui et qui se traduit par une différence de gap entre certains studios. Ce n'est pas un hasard si dans le haut du panier, on retrouve Rockstar Games et Naughty Dog qui nous ont montré leur talent avec Red Dead Redemption 2 et The Last of Us Part 2, car il faut alloué un budget conséquent pour que le résultat soit à la hauteur des attentes et des ambitions.







C'est là qu'Epic Games intervient et que l'acquisition du studio 3Lateral en janvier 2019 prend tout son sens. A l'origine notamment du trailer impressionnant de Hellblade 2 avec un traitement photo-réaliste sur le visage du personnage principal, 3Lateral est devenu le spécialiste de la conception de modèles 3D humains, aussi bien en termes de précisions dans les textiures, mais aussi dans l'expression des visages, plus réalistes que jamais. Racheté en même temps que sa société 3Lateral, Vladimir Mastilovic fait désormais partie du staff Epic Games, et est en charge de mener à bien le projet MetaHuman Creator pour l'intégrer à la bibliothèque des outils indispensables de l'Unreal Engine, notamment sa 5è itération. Son objectif principal est de faciliter le travail des créateurs en mettant à disposition des techniques qui permettent au premier newbie venu d'obtenir des résultats probants. Dans les faits, MetaHuman Creator fera appel au cloud et à un browser web pour générer sa puissance de calcul, qu'il pourra ensuite transposé dans l'Unreal Engine. Histoire de nous donner l'eau à la bouche, des vidéos ont été présentés, afin de nous prouver que d'ici quelques années, tous les jeux, même à petit budget, vont pouvoir atteindre des sommets en termes de rendus visuels. On l'espère fort.