The Coalition : le studio aux commandes de Gears of War passe à l'Unreal Engine 5

The Coalition, le studio derrière Gears of War, s'est fendu d'un billet sur son blog officiel pour annoncer que ses équipes étaient en train de basculer progressivement vers l'Unreal Engine 5. "Gears of War a toujours été la vitrine de l'Unreal Engine, du 720p sur Xbox 360 au mode multijoueur en 120fps sur Xbox Series X|S, peut-on lire. Nous sommes enthousiastes à l'idée de perpétuer cette tradition en développant sur l'Unreal Engine 5 de nombreux projets dans les années à venir."Naturellement, The Coalition n'a pas l'intention de mettre de côté Gears 5 : du contenu frais sera déployé via les prochaines Opérations 7 et 8 qui contiendront des nouveaux personnages, des nouvelles cartes, et des événements spéciaux. De toute façon, le studio est conscient que se familiariser avec le moteur d'Epic Games ne se fera pas d'un claquement de doigts. "Passer à un nouveau moteur étant toujours une tâche de grande ampleur, nous voulons bien faire comprendre que nous n'annoncerons aucun projet avant un moment", explique The Coalition.D'ailleurs, suite aux rumeurs suggérant que le studio planchait sur un jeu Star Wars, le community manager a tenu à clarifier les choses sur Reddit : "Non, nous ne travaillons pas sur un tel projet. Nous n'avons rien à annoncer pour le moment." Point.