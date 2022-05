Gears 6 : le développement du jeu a-t-il démarré ? The Coalition recrute pour la série

The Coalition serait-il à l'oeuvre sur Gears 6 ? C'est en effet la question que l'on peut se poser suite à une offre d'emploi publiée récemment par le studio. Plus concrètement, ce dernier est à la recherche d'un technicien en motion capture qui sera chargé de travailler sur la série. On ignore s'il s'agira d'un épisode canonique, d'un spin-off ou de tout autre chose, mais toujours est-il que cette nouvelle devrait certainement intéresser les fans de la licence. L'année dernière, nombreux sont ceux qui s'attendaient à apercevoir Gears 6 (qui n'a pas été annoncé) à l'E3 2021, mais conformément à ce qu'avait indiqué Jeff Grubb (le journaliste de VentureBeat), Microsoft avait décidé de ne rien dévoiler. Sans doute parce que le chantier n'en est encore qu'à ses débuts. D'ailleurs, The Coalition avait déjà posté une offre d'emploi en décembre dernier - toujours dans le cadre de Gears of War - mais pour un live design director cette fois-ci. Clairement, il va falloir faire preuve de patience avant d'assister au retour de la franchise.En attendant, rappelons que l'an passé, le studio avait indiqué plancher sur plusieurs projets autour de l'Unreal Engine 5, en soulignant que Gears of War serait toujours à la pointe du célèbre moteur graphique. "Passer d'un moteur à l'autre est un défi de taille, avait expliqué The Coalition. C'est la raison pour laquelle nous ne ferons aucune annonce avant un moment." Sauf surprise - et puisque Microsoft semble avoir d'autres cartouches - les Locustes ne devraient donc pas faire parler d'eux lors du Xbox & Bethesda Games Showcase qui aura lieu le dimanche 12 juin à 19 heures.