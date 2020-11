The Coalition : le studio déjà d'attaque sur un prochain jeu, Gears 6 au programme ?

Après avoir pondu le très attendu Gears 5 sur Xbox One (qui sera d'ailleurs optimisé tout particulièrement pour la Xbox Series X), The Coalition semble bien décidé à continuer son petit bonhomme de chemin. Ainsi, grâce à un billet de Microsoft sur la nouvelle version Visual Studio 2019 (une suite de logiciels de développement), on apprend que le studio travaille déjà d'arrache-pied sur un tout nouveau projet. Forcément, la première chose qui nous vient à l'esprit est un potentiel (et probable) Gears 6, sans oublier l'espoir d'une nouvelle franchise, histoire de. Si la firme ne révèle pas grand-chose de plus, elle semble en tout cas travailler de façon plus fluide et plus efficace grâce aux programmes de Microsoft. Du moment que leur titre nous tape dans l'œil, nous, ça nous va.