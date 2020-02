Gears of War : Rod Fergusson, le producteur iconique de la série, quitte Microsoft

Rod Fergusson, le patron de The Coalition et producteur de Gears of War, vient de se faire recruter par Blizzard Entertainment pour superviser la licence Diablo. Avec son CV long comme le bras - il a notamment travaillé sur Half-Life : Counter-Strike, BioShock Infinite et Microsoft Train Simulator - il s'agit d'une recrue de choix pour le studio californien.



"J'ai commencé à travailler sur Gears of War il y a 15 ans, et depuis, ce fut un véritable plaisir, a-t-il tweeté. Mais aujourd'hui, l'heure de vivre une nouvelle aventure est arrivée. Je laisse Gears entre les bonnes mains de The Coalition, et je suis impatient que tout le monde découvre Gears Tactics le 28 avril prochain." Dans un second message, il remercie chaudement ses désormais ex-collaborateurs : "Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous."



Nul doute que Rod Fergusson s'efforcera de mener à bien le développement de Diablo 4 sur PC, ainsi que celui du jeu mobile Diablo Immortal.