Unreal Engine 5 : une démo technique impressionnante réalisée par les développeurs de Gears of War 5

Cela fait quasiment deux ans que le studio Epic Games a dévoilé les performances techniques réalisables avec son nouveau moteur 3D : l'Unreal Engine 5. Si c'est la PS5 qui a eu la primeur de mettre en avant des graphismes next gen', dès aujourd'hui, n'importe quel studio ou professionnel du jeu vidéo peut avoir accès à ce logiciel qui cristallise le renouveau du rendu photo-réaliste. Bien évidemment, avant de pouvoir obtenir un résultat probant voire impressionnant, il va falloir maîtriser les outils et il est évident que ce sont les studios les plus importants qui ont plus de chances d'en tirer pleinement partie. On sait déjà que le prochain The Witcher 4 et le nouveau Tomb Raider feront appel à l'Unreal Engine 5 et il devrait à termes s'imposer comme l'outil principal des gros comme des petits développeurs, compte-tenu de son accessibilité et de ce qu'il représente dans la profession également. Lors de la présentation officielle, des détails ont été apportés pour séduire le maximum de studios qui vont pouvoir bénéficier d'un nouveau système d'éclairage dynamique, avec la possibilité d'importer des images de haute qualité composées de millions de polygones comme les sculptures ZBrush ou les rendus photogrammétriques sans craindre de perdre en qualité ou fluidité.



L'autre particularité de l'Unreal Engine 5, c'est qu'il va réussir à trouver un bon équilibre (ou compromis, c'est selon) pour ne rien sacrifier entre la qualité de l'image et la fluidité du jeu, chose sur laquelle les studios doivent travailler lorsqu'ils proposent différents modes de performances. D'ailleurs, les studios qui s'attaqueront à des mondes ouverts pourront travailler avec plus de facilité, l'Unreal Engine 5 proposera des outils adaptés pour rendre la création de ces open world plus facile. Les modélisations de personnages photo-réalistes seront aussi au coeur des préoccupations avec cette possibilité de faire appel à des applications comme Quixel Megascans et MetaHuman Creator, rachetées récemment par Epic Games et rendus accessibles dans l'Unreal Engine 5.



D'ailleurs, histoire de nous montrer en image ce qu'il est possible de faire avec les dernières mises à jour de l'Unreal Engine 5, Epic Games a partagé une démo réalisée par le studio The Coalition, qui développe les derniers épisodes de Gears of War pour Microsoft. On peut donc observer la qualité de l'éclairage dans cette démo technique se déroulant dans une cave, mais aussi la modélisation du visage du personnage, ses expressions et ce qu'il est aussi possible de faire avec de la fumée en mouvement. Le résultat est évidemment impressionnant et ce sont des rendus qui seront possibles d'être vus lors des cinématiques. In-game, on n'y est pas encore... On vous laisse juger.