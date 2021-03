Epic Games rachète le studio Mediatonic, les créateurs de Fall Guys

The Irregular Corporation (Murder by Numbers) et la start-up Fortitude Games figurent également dans le lot. Comme pour rassurer les fans de Fall Guys, Epic Games indique que la transaction - dont le montant n'a pas filtré - ne changera absolument rien quant à la disponibilité du jeu sur les différentes plates-formes. Steam et les consoles PlayStation peuvent donc souffler, tout comme la Nintendo Switch, la Xbox Series X et la Xbox Series S où Fall Guys débarquera bientôt.Evidemment, Mediatonic assure que bénéficier de la puissance financière d'Epic Games n'aura aucun impact sur la créativité de ses équipes, et que ses futures productions seront fidèles à son ADN. Pour mémoire, Fall Guys, c'est plus de 10 millions de joueurs sur Steam. Oui, ça mérite le respect.