Summer Game Fest 2020 : le nouvel événement de Geoff Keighley qui veut remplacer l'E3

2K Games, Activision, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Steam, Square Enix, ou encore Warner Bros. Interactive Entertainment figurent dans la liste.



Comment cela s'articulera ? D'après ce qu'explique le bonhomme, chaque acteur participant bénéficiera d'un créneau pendant lequel il aura l'occasion de présenter ses jeux ; on peut très bien imaginer des conférences en ligne reprenant le contenu prévu à l'origine pour l'E3 2020. Plus intéressant, à l'image du Steam Game Festival : Summer Edition (qui aura lieu du 9 au 14 juin), le Summer Game Fest 2020 donnera accès à des démos temporaires sur différentes plateformes - ça parle déjà du Xbox Live et de Steam. Naturellement, on nous promet que les détails de ce programme qui s'annonce hyper chargé seront communiqués ultérieurement.



Quant à Geoff Keighley, il fera office de maître de cérémonie pour les poids lourds du secteur, sachant que les festivités pourront être suivies sur Facebook, Mixer, Twitch, Twitter, ou encore YouTube. Enfin, il est indiqué que l' Opening Night Live de la gamescom 2020 sera l'ultime étape du Summer Game Fest 2020.





L'E3 2020 ayant été annulé , le mois de juin sonne creux. Du coup, nombreux sont ceux qui tentent de remplacer le salon de Los Angeles qui, il est vrai, prend énormément de place dans le paysage vidéoludique. Il y a tout d'abord le Summer of Gaming d'IGN dont les dates n'ont pas encore été dévoilées. La semaine dernière, on apprenait que le PC Gaming Show aurait quand même lieu le 6 juin prochain. Et puis, n'oublions pas le Future Games Show officialisé récemment par GamesRadar. Bref, le planning se remplit progressivement, et il faudra manifestement compter sur un autre événement.En effet, Geoff Keighley, connu pour être derrière les Game Awards, vient d'annoncer le Summer Game Fest 2020 qui, contrairement aux rendez-vous cités plus haut, s'étalera sur quatre mois - de mai à août, plus précisement. Et on ne parle pas d'un projet mineur, puisque plusieurs éditeurs de renom ont déjà donné leur accord :