E3 2020 : un autre événement digital va essayer de remplacer le salon de Los Angeles

2K Games, Amazon, Bandai Namco Entertainment, Devolver Digital, Google, Sega, Square Enix, ou encore THQ Nordic ont confirmé leur présence. GamesRadar indique que ceux désireux de mettre en avant leurs jeux peuvent prendre contact directement avec Daniel Dawkins (le directeur éditorial).



Pour conclure, la date du Future Games Show n'a pas encore été dévoilée, mais les festivités devraient se dérouler pendant la semaine du 9 juin, soit celle durant laquelle l'E3 2020 aurait dû avoir lieu.





Non, le Summer of Gaming d'IGN ne sera pas le seul événement digital à tenter de combler le vide laissé par l'E3 2020. En effet, si PC Gamer a confirmé récemment le PC Gaming Show pour le 6 juin prochain, GamesRadar compte lui aussi occuper l'espace médiatique avec le Future Games Show. Comme nos confrères l'expliquent dans un communiqué officiel, ce rendez-vous d'une heure se focalisera à la fois sur la génération actuelle et celle à venir compte tenu que la Xbox Series X et la PS5 sortiront à la fin de cette année, sauf si le coronavirus en décide autrement. Bien évidemment, on nous promet des annonces ainsi que des trailers inédits qui couvriront aussi bien des productions AAA que des jeux de la scène indé, sachant que des interviews et des previews exlcusives seront publiées sur GamesRadar.Bref, le Future Games Show ratissera large, les organisateurs précisant que même les appareils mobiles et les plateformes de cloud gaming ne seront pas laissés de côté. A l'heure actuelle, on ignore quels acteurs de l'industrie vidéoludique prendront part à l'événement : pour le Summer of Gaming,