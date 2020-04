Summer of Gaming : un événement digital pour remplacer l'E3 2020, des gros éditeurs annoncés

2K Games, Amazon, Bandai Namco Entertainment, Devolver Digital, Google, Sega, Square Enix, ou encore THQ Nordic ont d'ores et déjà donné leur accord, et la liste pourrait bien évidemment s'allonger dans les semaines à venir.Prévu pour début juin, le Summer of Gaming comprendra des interviews de développeurs, des démos on stage, des vidéos de gameplay, et bien évidemment des annonces ; tout ça à travers des émissions en live ainsi que des programmes à la demande. On ignore encore si la PS5 et la Xbox Series X seront de la fête, mais le directeur Peer Schneider fait comprendre que la next-gen occupera une place centrale. "Avec les nouvelles consoles qui sortiront plus tard cette année, et les joueurs qui souhaitent en apprendre davantage sur les titres qui tourneront dessus, notre événement en ligne sera un moment clé qui permettra aux éditeurs et aux développeurs de s'adresser directement au public du monde entier", explique-t-il A noter que l'interaction avec le public sera de mise, puisque les viewers auront entre autres la possibilité de filmer leurs réactions, et même de voter pour les annonces qu'ils jugeront les plus intéressantes. IGN assure que de plus amples informations sur le Summer of Gaming seront dévoilées ultérieurement.