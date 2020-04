PC Gaming Show : l'événement est maintenu, malgré l'absence de l'E3 2020

Nombreux sont les salons à avoir été annulés en raison de l'épidémie de COVID-19. On pense en premier lieu à l'E3 qui n'aura pas lieu cette année, laissant le monde du jeu vidéo orphelin d'un rendez-vous immanquable pour nous annoncer toutes les nouveautés à venir, notamment du côté de la next gen. Malgré cela, PC Gamer vient d'annoncer maintenir son célèbre PC Gaming Show qui se tiendra le 6 juin prochain par le biais d'un format en ligne. Grâce au soutien de nombreux éditeurs tels que Epic Games Store, Tripwire Interactive, Frontier, Merge, Humble Bundle, Guerrilla Collective and Perfect World, les organisateurs ont prévu des présentations de jeu sur différentes platesformes, notamment sur Twitch. D'autres détails ont été donnés sur le site officiel de PC Gamer et en attendant, on vous propose de vous refaire le récap de l'édition 2019, pas fo-folle on s'en rappelle.