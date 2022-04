E3 2022 : l'événement est annulé, Geoff Keighley se frotte les mains

Nous consacrerons toute notre énergie et nos ressources à vous offrir un E3 en version physique et numérique qui sera revitalisée l'été prochain. Qu'elle soit appréciée depuis le salon ou sur vos appareils préférés, la vitrine 2023 réunira la communauté, les médias et l'industrie dans un tout nouveau format et une expérience interactive. Nous sommes impatients de présenter l'E3 aux fans du monde entier en direct de Los Angeles en 2023

L'information est fraîche de quelques minutes à peine, mais elle s'est propagée comme une traînée de poudre sur Twitter : l'édition 2022 de l'E3 vient d'être annulée. C'est Will Powers, attaché de presse chez Razer , qui l'a fait savoir en premier lieu précisant qu'il venait de recevoir un email de la part de l'ESA, les organisateurs de l'événement, qui l'ont informé de cette annulation soudaine. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que Geoff Keighley, ancien journaliste jeux vidéo reconverti en entrepreneur et à l'origine des Game Awards, pour se réjouir de cette nouvelle. Il faut dire que depuis 2 ans, l'homme a lancé en parallèle le Summer Game Fest, qui est un festival en ligne où de nombreux éditeurs en profitent pour annoncer leurs nouveaux jeux entre les mois de juin et juillet. Avec l'absence de l'E3 cette année, il est certain que Summer Game Fest va se substituer comme l'événement à ne pas manquer en matière d'annonces dans le jeu vidéo.Si certains on pensé à un poisson d'avril balancé avec un peu d'avance, une déclaration des organisateurs de l'E3 auprès de nos confrères américains d'IGN ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une mauvaise blague.On apprend donc que l'E3 2022 ne verra donc pas le jour, pas même sous sa formule en ligne, pourtant convenue depuis 2 ans maintenant. Toutefois, l'ESA promet un retour du salon en 2023 plus fort que jamais, avec une formule hybride, en présentiel au Convention Center de Los Angeles, mais aussi en ligne. Une bonne nouvelle donc, mais qui ne manquera pas de pointer du doigt un salon en perte de vitesse et surtout qui a du mal à renouveler sa formule. Sans compter que la pandamie de COVID a permis aussi de prouver que d'autres événements satellite pouvaient aussi être complémentaire à l'E3 en ces périodes de confinement. Quoi qu'il en soit, de nombreux signes avant-coureurs avaient donné l'alerte, comme l'annulation soudaine de l'EA Play Live, l'événement privé que Electronic Arts organise en parallèle de l'E3, mais aussi le fait que la gamescom et le Tokyo Game Show faisaient bien leur retour en présentiel. Espérons que les organisateurs de l'E3 prennent cette année sabbatique pour réfléchir à une nouvelle formule, plus moderne, plus innovante et qui puisse évidemment donner aussi la parole aux visiteurs.