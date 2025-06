Crimson Desert : on a la date de sortie et oui, il sort un dimanche !

Et si le plus grand jeu de fin 2025 ne venait ni des États-Unis ni du Japon, mais de Corée du Sud ? Crimson Desert, le prochain blockbuster de Pearl Abyss, studio à l'origine du vénérable Black Desert Online, vient enfin de caler sa date de sortie : le 2 novembre 2025. C'est le journal coréen MTN qui dévoile l'information après un entretien avec le studio. Une date un peu surprenante sur le papier, puisqu’elle tombe un dimanche, un jour peu conventionnel pour une sortie mondiale. Mais dans l’ère du tout digital, et en Asie où le dimanche n’a rien de sacré (c’est un jour comme un autre pour consommer), cela ne pose aucun problème. Bref, le rendez-vous est pris.









Et ce n’est pas tout : dans un calendrier vidéoludique soudainement déserté par GTA6, repoussé à 2026, Crimson Desert se retrouve en position ultra-favorable pour viser bien plus qu’un simple succès d’estime. Le jeu entre clairement dans la short list des jeux les plus attendus de l'année 2025 avec des attentes monstres.Pour rappel, Crimson Desert, c’est le projet XXL annoncé par Pearl Abyss depuis 2019. Au départ pensé comme une sorte de Black Desert 2.0, dans une veine MMORPG bien typée coréenne, le jeu a finalement muté vers un open-world action-RPG narratif, dans la droite lignée d’un The Witcher 3 ou d’un Assassin’s Creed Origins. Autant dire que l’ambition est colossale. Et quand on voit les trailers (qui envoient du très très lourd techniquement) et qu'une fois qu'on l'a pris en mains, on comprend que le studio n’a pas envie de simplement "jouer dans la cour des grands" : il veut leur piquer la coupe.







Fun fact : Sony aurait tenté de décrocher une exclusivité de distribution pour Crimson Desert, ùais Pearl Abyss a refusé de céder. Un choix couillu, qui montre bien la confiance (et les ambitions) du studio. Il faut dire que le jeu a connu un développement pour le moins chaotique : entre changements de direction artistique, refontes système, et rumeurs persistantes de reports en 2026… on commençait à y croire à moitié. Et pourtant, c’est officiel (ou presque) : ce sera bien novembre 2025. Avec GTA 6 désormais hors-jeu pour 2025, Crimson Desert se retrouve seul face à une concurrence très relative. Oui, quelques autres titres coréens sont aussi attendus : Architecte chez HYBE IM, Aion 2 chez NCSoft, Seven Deadly Sins Origin chez Netmarble, mais aucun n’a le potentiel de raz-de-marée international que semble porter Crimson Desert sur ses épaules. Si la technique suit, si le gameplay tient ses promesses, et si le récit arrive à captiver au-delà des frontières asiatiques, on pourrait bien tenir là le premier jeu coréen à vraiment faire vaciller les mastodontes occidentaux sur leur propre terrain.

Rendez-vous le dimanche 2 novembre 2025 pour savoir s'il s'agit du début d’une nouvelle ère pour le K-Game à l’échelle mondiale.