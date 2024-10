Crimson Desert : l'interaction avec les PNJ fut une priorité, un document révèle comment les Coréens ont pensé leur jeu

Crimson Desert est devenu en l'espace de quelques mois l'un des jeux les plus suivis et les plus attendus de 2025. Il faut dire que la proposition de Pearl Abyss a de quoi séduire, notamment avec ses graphismes de haute volée et son gameplay d'une richesse assez inouïe et inattendu pour un Acion-RPG en open world. Mais il n'y a pas que les joueurs qui sont sensibles au titre des Sud-Coréens de Pearl Abyss, Sony Interactive Entertainment aussi. Lors d'une présentation destinée aux actionnaires de Pearl Abyss, on apprend que le constructeur japonais a proposé au studio coréen de faire de leur une exclusivité PlayStation 5. Une information relayée par un blogueur économique qui assistait à cette présentation, mais qui a passé son article en privé depuis . Mais Pearl Abyss, sans doute flatté que Sony en fasse l'un des portes-étendards de sa console, a décliné la proposition, estimant que le jeu sera plus rentable s'il auto-publie son jeu sur toutes les machines sur lesquelles il est prévu.On le sait depuis un moment maintenant, mais l'Asie, et plus précisément la Chine, la Corée et la Malaisie, sont des territoires qui intéressent Sony, pour la qualité des jeux proposés, des temps de productions amoidris et d'un nouveau souffle qui a disparu des studios occidentaux. Sans oublier que les relations entre le constructeur japonais et tous ces nouveaux studios émergents sont aussi de très bonne facture. Shuhei Yoshida fait d'ailleurs partie des personnes qui ont oeuvré chez Sony pour faire confiance à la nouvelle Asie dans le jeu vidéo. Pour terminer, voici les points à retenir de la présentation de Pearl Abyss, suite à l'intervention de Sony et de sa tentative d'exclusivité.

- L'ajout de diverses fonctionnalités au monde ouvert a entraîné de nombreux retards dans le développement.



- Les jeux que le président Kim Dae-il considère comme ses préférés sont Red Dead Redemption et The Legend of Zelda : nous avons fait des efforts pour implémenter un haut degré de liberté dans le jeu en faisant référence à divers jeux tels qu'Assassin's Creed, The Witcher 3, Red Dead Redemption et The Legend of Zelda.



- Nous utilisons notre propre moteur, ce qui nous donne un avantage particulier dans ce domaine.



- L'interactivité avec les PNJ et l'environnement naturel était une priorité pour nous.



- Les éléments du jeu ont été conçus pour permettre diverses interactions, comme l'utilisation de l'IA pour que l'IA des PNJ prenne des décisions situationnelles afin de permettre une interaction de diverses manières. Par exemple, fuir une bataille en fonction du niveau ou du nombre de personnes.



- Il existe également un système de réputation dans le jeu qui change en fonction de vos actions. Alors que de nombreuses personnes aiment jouer à des jeux où le protagoniste est le héros, Red Desert comporte des éléments qui font de vous un héros ou un méchant en fonction de vos actions.



- Assassin's Creed vous donne la liberté de grimper sur et par-dessus tout ce qui se trouve à votre portée. The Legend of Zelda offre un sens de liberté spatiale encore plus grand, non seulement au sol mais aussi dans les airs avec le vol plané. Vous verrez tout cela dans notre jeu.



- Nous avons également travaillé dur pour implémenter des changements détaillés dans les personnages en fonction des changements de température et de l'heure de la journée. Nous avons implémenté des changements de comportement en fonction de l'heure de la journée et des différences de température, comme le ralentissement des actions du personnage lorsque la température baisse ou la nuit. L'implémentation de ces détails est limitée lorsque l'on utilise des moteurs commerciaux tels que l'Unreal Engine 5.



- Sony nous a proposé un accord d'exclusivité (qui nous aurait interdit de sortir le jeu sur Xbox pendant une certaine période), mais nous avons décidé d'auto-éditer le jeu car nous pensions que ce serait plus rentable.



- Le jeu qui a été largement référencé lors de la production initiale était The Witcher 3, et certaines parties de l'histoire ont également été référencées.



- Sony a estimé que l'atmosphère et l'histoire du jeu sont similaires à Ghost of Tsushima, qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires.