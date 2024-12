Crimson Desert sortira fin 2025 et nous offre un trailer à dos de dragons cracheur de feu

Crimson Desert n'a pas manqué les Game Awards non plus, et c'est lors de la cérémonie que Pearl Abyss a décidé de révéler la fenêtre de sortie. "Late 2025", ce qui signifie en bon français que ce sera en fin d'année avant de pouvoir mettre la main dessus. Il faut dire que le jeu est archi ambitieux, lui qui se veut être un Action-RPG open world capable de reprendre tout ce qui se fait de mieux dans le genre, mais à sa sauce, avec cet univers qui mélange le côté médiéval avec des touches de science-fiction qu'on va retrouver dans ces portails runiques capable de nous transporter d'un lieu à un autre. D'ailleurs, dans le nouveau trailer, on remarque que ces lieux futuristes se situent pour la plupart du temps dans les cieux, comme des îles célestes qui nous observent. On pourra d'ailleurs se rendre à dos de dragon, afin de parcourir ce monde qui s'annonce gigantesque. Mais on pourra aussi utiliser les dragons pour se battre, cracher du feu sur les armées ennemies au sol pour s'en sortir plus facilement. Les dragons, surout ceux en métal, feront guise de boss, tandis que les trolls et autres créatures mystiques seront là pour nous donner du fil à retordre.La vidéo permet aussi d'avoir un aperçu sur la customisation de Kliff, le personnage central, lui qui pourra changer de tenue à sa guise, mettre ou pas de cape, choisir telle ou telle épée, décorer son bouclier comme bon lui semble et pourquoi pas se ranger pour laisser place à une femme. On ne sait pas s'il s'agit d'une version féminine de Kliff, ou s'il s'agit de l'un de ses coéquipiers qu'on va pouvoir diriger à certains moments narratifs du jeu. Le mystère reste entier. En revanche, ce qu'on sait désormais, c'est que la grimpette aura une part importante dans l'exploration du monde ouvert, tout comme le fait de se préparer des petits plats. Oui, tout ça rappelle Zelda Breath of the Wild, mais dans un monde plus adulte, plus mature et résolument plus next gen.La sortie de Crimson Desert est attendue sur PC, PS5 et Xbox Series, puisque Sony n'a pas réussi à imposer sa tentative d'en faire une exclusivité console PlayStation.