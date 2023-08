Crimson Desert : quand Zelda, Assassin's Creed et Final Fantasy ont fusionné entre eux !

Annoncé depuis Mathusalem, Crimson Desert n'avait pourtant pas donné signe de vie depuis les Game Awards 2020. Trois ans donc de silence-radio qui ont donc pris fin ce soir lors de la conférence de la gamescom avec une nouvelle vidéo de gameplay, qui n'a pas manqué de faire sensation à Cologne. Il faut dire que le studio Pearl Abyss a mis le paquet pour impressionner l'Occident, à tel point que les comparatifs sont sortis aussi sec. Zelda Tears of the Kingdom, Assassin's Creed, Elden Ring et même Final Fantasy XVI sont les jeux avec lesquels il a été comparé afin de le situer dans la planète jeu vidéo. Et il est vrai que ce Crimson Desert partage pas mal d'éléments avec ces titrs sus-cités. A commencer par son personnage qui porte son équipement (épée, bouclier et arc) de la même façon que Link dans ses dernières aventures en open world. On y voit même le personnage faire de la chute libre au milieu de structures volantes, chose inédite qu'on n'avait pas découverte dans les précédentes vidéos.En termes de gameplay, le jeu semble proposer de nombreuses possibilités de gameplay, notamment au corps-à-corps, avec un système de combat évolué qui permet de réaliser des balayettes pour faire chuter l'ennemi et l'exécuter au sol par la suite. Crimson Desert promet aussi de nombreux panoramas qu'on pourra parcourir à cheval et sur lequel on pourra engager les combats, à l'épée ou avec l'arc. Il y aura également un aspect futuriste avec la possibilité de traverser des portails qui permettra de se téléporter dans différents lieux de la map, mais ça, on le savait déjà.La sortie de Crimson Desert n'est pas encore connue, mais on sait en revanche qu'il est attendu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.