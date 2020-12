Crimson Desert : 5 minutes de pur gameplay venu des Game Awards 2020

Pearl Abyss était présent lors des Games Awards 2020, et le studio en a profité pour dévoiler plus de 5 minutes de gameplay de son prochain MMORPG appelé Crimson Desert. Ce nouveau titre, qui suit Black Desert, nous fera incarner un groupe de mercenaires luttant pour sa survie dans l'immense continent de Pywel. Voulu comme une expérience réaliste, le jeu nous plongera dans l'intimité des personnages, chacun ayant son caractère, ses souffrances et ses aspirations. Crimson Desert sortira pendant l'hiver 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox one et Xbox Series X|S.