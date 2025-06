Mafia The Old Country : 3 nouvelles vidéos pour la Summer Game Fest 2025, dont un nouveau dev diary

À l’occasion du Summer Game Fest 2025, 2K Games et le studio Hangar 13 ont dévoilé un nouveau trailer narratif pour Mafia The Old Country, affirmant une fois de plus sa volonté de ramener la franchise à ses racines, tout en explorant un passé encore inexploré. Cette préquelle narrative, attendue le 8 août 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, suit les premiers pas d’Enzo Favara, un jeune Sicilien contraint au travail dans les mines de soufre, qui saisit la chance de rejoindre la famille Torrisi pour échapper à sa misère. Le trailer met clairement l'accent sur la thématique de la loyauté : « Loyauté, Honneur, Obéissance », répète un parrain, soulignant que trahir la famille revient à se trahir soi-même. Le trailer enchaîne les séquences marquantes : alliances scellées dans la pénombre, exécutions spectaculaires, courses-poursuites dans les ruelles siciliennes, tout en dévoilant un Enzo déterminé à prouver qu’il mérite sa place au sein de la Cosa Nostra.





Contrairement à l’orientation open world de Mafia 3, le choix assumé est celui d’un monde linéaire et très scénarisé, conçu pour délivrer une histoire plus ramassée mais plus intense, et vendue à un prix « mid-range », ce qui équivaut à environ 50 $ pour la version de base. Un mot aussi sur l’authenticité culturelle : le studio a annoncé un doublage complet en sicilien pour renforcer le sentiment d’immersion. Un bon point supplémentaire.