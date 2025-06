Mafia The Old Country : une nouvelle vidéo sur le casting et les performances d'acteurs

2K Games et Hangar 13 continuent leur campagne promotionnelle autour de Mafia The Old Country, avec une nouvelle vidéo making of, qui dévoile comment les acteurs ont été choisis, avec performances à la clef. Pour donner vie à l'histoire de ce Mafia en pleine Sicile du début des années 1900, les équipes sont allés chercher des acteurs qui collent aux personnages de Enzo, Isabella, Luca et Gaetano. Pour le studio Hangar 13, cela nécessite une captation intégrale des performances, et ce dernier s'est appuyé sur la technologie TCAP (Total Capture), capable d’enregistrer en temps réel les mouvements corporels, les expressions faciales et la voix. Ce dispositif permet de préserver l’authenticité émotionnelle d’une scène, sans passer par une recomposition artificielle de ses éléments. Le résultat, selon les développeurs, c’est une “vérité d’interprétation” qui transparaît dans les cinématiques, et surtout dans les interactions implicites du jeu.











Mais capturer une performance n’est pas simplement une affaire de capteurs : c’est un travail d’accompagnement, de mise en confiance et de direction sensible. La vidéo montre combien les acteurs doivent composer avec un plateau nu, vidé de tout décor, et malgré tout faire émerger l’émotion. Pour cela, Hangar 13 s’appuie sur deux studios : Brno (République tchèque) pour les animations systémiques (NPC, locomotion), et Petaluma (Californie) pour les séquences narratives, là où la chair du jeu prend forme. Raconter la Sicile des années 1900, c’est aussi raconter une époque où la criminalité organisée n’avait pas encore les contours modernes que lui ont donnés le cinéma ou les jeux vidéo. Ici, la mafia n’est pas un empire, mais une réponse à la pauvreté, au déracinement, à l’humiliation sociale. Le studio semble vouloir utiliser cette toile de fond pour construire une dramaturgie centrée sur l’émotion, la culpabilité et la perte. La sortie de Mafia The Old Country est attendue pour le 8 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.