Mafia The Old Country : Steam a fait fuiter la date de sortie, c'est pour cet été

Le leak provient d'un billet de blog Steam en langue espagnole qui était prévu pour le panel des développeurs attendu à la PAX East 2025, qui se tiendra du jeudi 8 mai au dimanche 11 mai prochain. "

". Avec de tel propos, autant vous dire qu'on ne peut pas faire plus explicite, d'autant que depuis la boulette, la date a été supprimée. C

Plusieurs mois que nous étions sans nouvelle de Mafia The Old Country, mais le prochain jeu de Hangar 13 refait parler de lui avec sa date de sortie que Steam a fait fuiter malencontreusement.Mafia: The Old Country sera disponible le 8 août 2025. Les précommandes sont disponibles dès maintenant pour PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam'est donc le 8 août prochain que le jeu débarquera sur PC, PS5 et Xbox Series, avec l'ambition de faire revenir cette licence chachutée avec son troisième épisode un peu décevant il faut bien l'admettre. Autrement, sachez que l'article publié sur Steam mentionne que les développeurs organisent un live stream à la PAX le 8 mai. Ils y parleront du passé, du présent et de l'avenir de la franchise, qui s'étend sur 23 ans.