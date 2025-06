Invincible VS : un jeu de baston en 3v3 inspiré des comics, c'est gore comme il faut

C'est à l'occasion du Xbox Games Showcase du Summer Game Fest 2025 sur l'éditeur Skybound Games a révélé l'existence de Invincible VS, son jeu de baston développé par son tout nouveau studio interne Quarter Up, composé par des vétérans du jeu de baston, ayant oeuvré notamment sur le Killer Instinct de 2013. Invincible VS, c'est un jeu de combat 3v3 en tag inspiré de la bande dessinée et de la série animée à succès Invincible bien évidemment, ce qui signifie que le jeu promet de transposer l’intensité brute et la violence graphique emblématiques de l’œuvre de Robert Kirkman dans un jeu de combat stratégique et nerveux à la fois.











Dans Invincible VS, le joueur doit composer une équipe de trois combattants dont le roster de lancement comprendra des figures bien connues comme Invincible (Mark Grayson), Omni-Man, Atom Eve, Thula, Bulletproof, et d’autres pas encore annoncés. Certains acteurs de la série animée, comme J.K. Simmons, reprendront même leur rôle pour renforcer l’immersion. Chaque combat repose sur une mécanique de tag dynamique, baptisée Omni Tag, qui permet de passer d’un personnage à l’autre en plein combo pour maximiser les dégâts ou se sortir d’une mauvaise posture. Le gameplay mise sur l’équilibre entre offensives explosives, tactiques défensives intelligentes, et finishers ultra-violents. À noter que plusieurs arènes évoluent en temps réel pendant les affrontements, sous l’effet des dégâts causés par les personnages. Robert Kirkman, le créateur du comic, a lui-même validé la direction du jeu, le qualifiant de « fou, rapide, sauvage et débordant de la brutalité extrême » propre à la licence. Invincible VS emprunte autant à Dragon Ball FighterZ pour son système de 3v3 qu’à Mortal Kombat pour son goût prononcé pour la violence graphique, avec une touche narrative unique. Sortie prévue en 2006 sur PC, PS5 et Xbox Series.