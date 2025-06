ROG Xbox Ally : la console portable de Microsoft est-elle autre chose qu'un skin Xbox de la portable d'Asus ?

Microsoft se lance sur le marché des consoles portable, c'est enfin officiel, et oui, les rumeurs disaient vrai une fois encore. Une annonce faite lors du Summer Game Fest lors de son Xbox Games Showcase, au moment où Nintendo commercialise sa Nintendo Switch 2. Voici donc les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, conçues en collaboration avec ASUS, et qui seront les premiers appareils portables estampillés Xbox. Faut-il y voir une vraie nouvelle console portable étudiée par Microsoft pour monter à bord du train de ces machines nomades qui explosent depuis quelques années, ou s'agit-il juste d'un reskin des consoles portables d'Asus déjà présentes sur le marché ? On va tenter de répondre à cette question épineuse.





La Xbox Ally, c’est quoi exactement ? Une machine portable, sous Windows 11, dotée de la nouvelle interface Xbox en plein écran, permettant de jouer à Gears Reloaded, Clair Obscur: Expedition 33, South of Midnight ou Lies of P, depuis le canapé ou dans le TGV. On peut tout faire : jouer aux jeux Xbox, aux titres PC de Steam, Battle.net, Epic, s’offrir un petit Roblox (optimisé pour l’occasion), tout en gardant un œil sur Discord, Twitch ou son backlog Game Pass. D’un point de vue technique, on a droit à deux configurations. La version "normale" embarque un AMD Ryzen Z2 A, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un écran tactile qui affiche des promesses d’immersion plus que correctes. Suffisant pour faire tourner n’importe quel titre récent à des réglages médium/haut en 1080p. Mais pour ceux qui n’ont pas peur de la surenchère et du portefeuille qui pleure, la Xbox Ally X est la version turbo : processeur Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de RAM, 1 To de SSD, et cerise sur le Game Pass, des gâchettes à retour d’impulsion. Oui, comme sur les manettes Xbox One Elite.









Mais ce qui impressionne vraiment, c’est l’OS. Parce qu’enfin, Microsoft semble avoir compris que Windows 11 et ergonomie portable, ce n’était pas un mariage heureux. Résultat : une refonte logicielle avec une interface Xbox pensée pour le tactile et la manette, une Game Bar aux petits oignons, et une logique de navigation simplifiée. Même le multitâche a été repensé pour ne pas plomber la RAM ou sucer la batterie à la moindre alerte Teams.





ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Système d’exploitation Windows 11 Home Windows 11 Home Confort et commandes Poignées profilées inspirées des manettes sans fil Xbox.

Boutons ABXY / Croix directionnelle / Gâchettes analogiques Hall L & R / Bumpers L & R / Bouton Xbox / Bouton Affichage / Menu / Centre de commande / Bibliothèque / 2 boutons arrière / 2 sticks / retour haptique HD / IMU 6 axes Poignées profilées inspirées des manettes sans fil Xbox, offrant un confort optimal tout au long de la journée, avec des gâchettes à retour d’impulsion pour un meilleur contrôle.

Boutons ABXY / Croix directionnelle / Gâchettes à retour d’impulsion L & R / Bumpers L & R / Bouton Xbox / Bouton Affichage / Bouton Menu / Bouton Centre de commande / Bouton Bibliothèque / 2 boutons arrière programmables / 2 sticks analogiques taille réelle / Retour haptique HD / Capteur de mouvement 6 axes (IMU) Processeur AMD Ryzen™ Z2 A Processor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Processor Mémoire 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Stockage SSD M.2 2280 – 512 Go (facilement remplaçable) SD M.2 2280 – 1 To (facilement remplaçable) Écran PS 7” FHD (1080p), 500 nits, 16:9

120 Hz, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + revêtement anti-reflet DXC PS 7” FHD (1080p), 500 nits, 16:9

120 Hz, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + revêtement anti-reflet DXC Connectique (I/O) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™ 1.4 / Power Delivery 3.0)

1x lecteur microSD UHS-II

1x prise audio combo 3,5 mm



1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC)



1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x USB4 Type-C (DisplayPort 2.1™ / Power Delivery 3.0 / Thunderbolt 4)

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

1x lecteur microSD UHS-II

1x prise audio combo 3,5 mm



1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0



1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC; UHS-I with DDR200 mode) Connectivité Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Dimensions & Poids 290.8*121.5*50.7mm



670g 290.8*121.5*50.7mm



715g Batterie 60Wh 80W Inclus dans la boîte ROG Xbox Ally, chargeur 65 W, support ROG Xbox Ally X, chargeur 65 W, support









Bien sûr, tout n’est pas encore parfaitement clair. La date de sortie reste vague (quelque part pendant les fêtes de fin d'année), les prix n’ont pas été communiqués, et certaines promesses (comme le programme de labellisation des jeux « optimisés Ally ») relèvent plus pour l’instant de la déclaration d’intention que de la réalité palpable. Mais dans une industrie où tout le monde veut sa plateforme unifiée, son launcher maison et son abonnement premium, la Xbox Ally se pose là, comme un vrai couteau suisse gamer, pensé pour le confort, la flexibilité, et surtout pour fidéliser l’écosystème Xbox jusqu’au bout des doigts. On vous tient évidemment au courant des nouvelles informations, et en attendant, on peut regarder les making of sur les deux bestioles.