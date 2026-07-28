Warhammer Space Marine 2 conclut son Année 2 en beauté avec une énorme mise à jour gratuite

Deux ans après sa sortie, Warhammer 40 000 Space Marine 2 continue d'étoffer son contenu et nous annonce surtout la dernière grande mise à jour de l'Année 2. Les développeurs en profitent également pour confirmer que l'Année 3 débutera dès le mois de septembre prochain. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le Patch 14 met particulièrement l'accent sur le mode "Guerre Éternelle", qui accueille deux nouvelles cartes baptisées "Sanctum" et "Facility". Evidemment, le contenu PvE n'est pas oublié, puisque les affrontements contre les forces du Chaos vont gagner en intensité avec l'arrivée du Sorcier Terminator du Scarabée Occulte, un nouvel ennemi de type Terminus qui apparaîtra dans toutes les Opérations dans le mode Siège.







On apprend aussi que le jeu va s'enrichir également avec six nouvelles variantes d'armes Heroic. En effet, les joueurs pourront débloquer une nouvelle version du Fusil Melta, de l'Épée-Tronçonneuse, d'une Carabine Bolter avec Combi-Flamer, d'un Poing Énergétique équipé d'un Meltagun, d'un Fusil Bolter Stalker aux couleurs de la Deathwatch ou encore une variante Executioner's Axe pour le Marteau-Tonnerre. Trois nouvelles pièces d'armure Heroic viennent compléter ces récompenses, avec des éléments inspirés des Ultramarines et de la Deathwatch.





Comme à chaque mise à jour majeure, les possesseurs du Season Pass 2 reçoivent également de nouveaux contenus cosmétiques. Le Salamanders Champion Pack ajoute une armure complète pour la classe Lourde ainsi qu'une apparence exclusive pour le Multi-Fuseur. De son côté, le Raptors Cosmetic Pack propose plusieurs pièces d'armure inspirées du célèbre chapitre spécialisé dans les opérations de reconnaissance et les frappes furtives. L'Année 3 débutera en septembre, avec de nouvelles mises à jour qui viendront poursuivre l'évolution du jeu au cours des prochains mois.















