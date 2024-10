Warhammer Space Marine 2 : du contenu gratuit et Premium arrive, voici tous les détails

Un peu plus d'un mois déjà que Warhammer 40.000 Space Marine 2 est venu asseoir son envie de tout fracasser, mais pour Saber Interactive et Focus Entertainment, on songe déjà à la suite des événements. Le contenu post-lancement vient d'ailleurs d'être révélé et c'est en vidéo qu'on peut découvrir ce qui nous attend gratuitement, mais aussi en mettant la main à la poche. Bien sûr, il va y avoir tout le cosmétique inédit en plus, mais aussi plusieurs modes de jeu sont aussi annoncés tels que les modes de difficulté 'Mortelle' et 'Termination', une toute nouvelle Opération PVE qui va permettre d'affronter la plus redoutable menace de la Ruche Tyranide : le Bio-Titan Hiérophante. On pourra aussi faire mumuse avec des armes supplémentaires comme le Pistolet Néo-Volkite.





En sus des contenus gratuits, Saber Interactive et Focus Entertainment vont aussi sortir leur premier contenu de Season Pass avec un nouveau pack thématique dédié aux Dark Angels, de nouvelles options de personnalisation d’arme, d’armure et de schéma de couleur à débloquer dans la Barge de Bataille, et inspirées du Chapitre Successeur des Impardonnés. Mais mieux que du blabla, place à la vidéo !