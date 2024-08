Warhammer Space Marine 2 : le coop & le multi en 7 minutes de gameplay totalement inédites

Nous sommes à un mois pile poil de l'arrivée dans les bacs et sur les boutiques en ligne aussi (surtout d'ailleurs) du très attendu Warhammer 40.000 Space Marine 2. Il faut dire que le jeu fait sensation depuis qu'il a dévoilé son gameplay et que la presse a pu mettre la main dessus. Nous-mêmes, nous avons été sidéré par la grande qualité qui nous attend avec ce titre qui semble avoir bien compris comment allier l'univers de Warhammer avec un gameplay ultra nerveux et bourrin qu'on attend. Le titre de Saber Interactive et de Focus s'inspire beaucoup de Gears of War c'est vrai, mais il va apporter sa touche personnelle. Aujourd'hui, c'est le mode multi et la campagne en coop' qui est mis en avant, avec un focus digne du marketing bien huilé autour du jeu. Pendant plus de 7 minutes, on va avoir droit à du pur gameplay, sans coupe ni rien, afin de montrer réellement à quoi ressemble le PvE et le PvP.









Baptisé "Opérations", le PvE offrira des missions scénarisées et sera jouable jusqu'à 3 personnes, tandis que "Guerre éternelle" n'est autre que le PvP où l'on pourra couri derrière ses potes pour les tronçonner dans la joie et l'alégresse. Peu importe le mode, il sera possible de choisir parmi six classes, dont Tactique, Assaut, Avant-Garde, Rempart, Tireur d’Elite et Lourd, sachant qu'il est possible de cumuler des Données d'Armurerie et des Points de Réquisition pour ensuite les dépenser dans l’Armurerie pour personnaliser l'apparence de son Space Marine. Focus anticipe un peu et annonce que de nombreuses mises à jour gratuites sont déjà prévues après la sortie du jeu le 9 septembre prochain. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ça...