Warhammer Space Marine 2 : un Gears of War en plus énervé ? (PREVIEW)

Il n'y a pas que les fans de TopSpin qui ont attendu 13 ans pour voir leur jeu préféré revenir sur le devant de la scène, la communauté Warhammer aussi, et plus particulièrement celle qui était tombée en amour avec la série Space Marine. A l'époque, en 2011, le jeu était édité par SEGA et développé par les Canadiens de Relic Entertainment, mais aujourd'hui en 2024, ce sont les Français de Focus qui ont récupéré le bébé, tandis que c'est le studio Saber Interactive qui est en charge de mettre tout ça sur pied. Des changements dans la direction, aussi bien éditrice que créative, mais étant donné ce qui nous attend dans ce Warhammer Space Marine 2, c'est sans doute la meilleure décision qui ait été prise.

Warhammer dans le jeu vidéo, ce sont des dizaines et des dizaines de titres différents, avec des approches spécifiques elles aussi : jeu de stratégie en temps réel, RTS au tour par tour, MMORPG, FPS, Action-RPG, jeu de cartes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le jeu Space Marine 2, prévu en septembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est la suite de l'opus paru en 2011 donc et qui avait pris le parti-pris de se lancer dans l'action bien bourrine et totalement décomplexée, un peu à la manière de Gears of War. La presse avait plutôt bien aimé, le public aussi et c'est sans doute ce qui a poussé Game Workshop a se lancer dans une suite, certes tardive, mais avec des ambitions encore plus folles. Cette suite va d'ailleurs garder l'approche Gear of War-esque, mais en y injectant une composante Left 4 Dead puisque la coop et le multijoueur seront aussi au centre de l'expérience de cette suite. Mais avant de se plonger dans les différents modes de jeu, on va déjà évoquer l'aspect technique de ce Warhammer Space Marine 2, qui comme vous l'avez certainement remarquer, est d'une beauté à tomber par terre. On se plaint du manque de jeux véritablement next gen depuis l'avènement de la PS5 et de la Xbox Series, mais avec Warhammer Space Marine 2, on sent que le studio Saber Interactive s'est donné les moyens de ses ambitions.









BOUCHERIE VISUELLE



On vous laisse admirer les images qui tournent dans notre vidéo, mais clairement, le jeu envoie du bon gros steak de Kobé, avec pour commencer une modélisation particulièrement soignée du personnage principal : le Capitaine Titus qu'on va incarner. Dans son armure d'Ultra Marine, il donne l'impression de ne rien craindre absolument personne avec sa carcasse en métal qui paraît indestructible. En plus d'aspérités qu'on peut voir un peu partout sur son armure abimée par les nombreux combats qui l'ont forgée, on distingue plein de petits détails ici et là, comme ces morceaux de tissus qui bougent de manière réaliste selon les déplacements de Titus, ou ce pendentif qu'on aperçoit au bout d'une chaîne accrochée autour de son bras droit. Tout ça participe à cette sensation que l'armure de Titus pèse son poids, qu'il s'agit d'un gros tank bien balèze à déplacer, mais qui ne l'empêchera pas de se battre avec force et vivacité, mais ça on en parlera au moment d'évoquer le gameplay. Parce qu'il faut évidemment qu'on s'attader aussi aux environnements, qui ont ffait l'objet eux aussi d'un soin tout particulier. Il suffit de jeter un oeil aux décors en ruines qu'on traverse - et qui sont le témoin de batailles qui se sont multipliés entre les Humains et les créatures - pour constater la richesse visuelle du jeu. Là aussi, ça grouille de détails en tout genre, qu'il s'agisse de bâtiments saccagés, des carcasses de véhicules laissés à l'abandon sur les champs de bataille ou bien encore des cadavres de bestioles plus répugnantes que les autres, les images parlent d'elles-même.







En parlant des ennemis, la force de ce Warhammer Space Marine 2, c'est de ne pas lésiner sur le nombre de créatures à dégommer à l'écran. Elles arrivent par centaines, des vagues qu'il faut éradiquer, sachant que la plupart du temps, chaque bestiole meurt à la moindre balle. En multipliant les ennemis par nuée, cela décuple cette sensation épique où bourrer dans le tas est une sensation exceptionnelle. Les ennemis tombent sous le feu nourri des balles de manière générale, d'autant qu'on est jamais seul sur le champ de bataille, puisque des alliés nous assiste également. Une assistance un peu futile, l'idée étant avant tout de donner ce feeling de grande guerre où l'écran est chargé d'événéments en tout genre. Les corps explosent, le sang coule, les bombardements se multiplient à l'écran, les immeubles s'effrondent, des tanks déboulent de tous les côtés, les escouades de soldats participent aussi à cette guerre, bref, c'est du grand spectacle que les développeurs n'hésitent pas à mettre en valeur avec de très beaux panoramas.







LE RETOUR DU FENIX





Alors forcément, depuis quelques minutes que vous voyez ces images splendides, impossible de ne pas se dire que le jeu possède une vibe Gear of War tellement évidente qu'on a l'impression d'un plagiat quelque part. En fait, Warhammer Space Marine 2 n'est pas Gears of War dans ses mécaniques de gameplay, surtout que le titre de Focus ne dispose pas d'un système de couverture comme le jeu d'Epic Games. Ici, c'est du combat en frontal et pour ne pas finir grillé dans son armure, il faut être le premier à défourailler l'ennemi, soit avec son arsenal, soit avec son système de combat melee, qui permet là aussi de de distinguer de Gears of War, qui n'a jamais développé le combat au corps-à-corps ceci dit en passant. On espère que pour Gears 6, les développeurs penseront à faire évoluer la formule d'ailleurs... Pour en revenir à Warhammer Space Marine 2, il y a un véritable intérêt à faire du combat rapproché. Déjà parce que c'est jouissif d'utiliser la fameuse sword-chainsaw, ou épée-tronçonneuse en bon français, mais aussi parce que les développeurs ont mis en place un système de parade et d’exécution qui non seulement rythme les affrontements, mais permet aussi de retrouver de l'énergie vitale. En gros, à chaque ennemi abattu au corps à corps, on récupère un peu de santé, mais le pourcentage augmente selon la façon de tuer, mais quel type d'adversaire on a en face de soi. Cela signifie donc qu'il faut rester au coeur de l'action pour rester en vie, et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de se mettre à couvert ou de fuir l'ennemi, car plus on en dézingue et plus on est récompensé.

Le jeu propose même un berserk qui, une fois activée, va vous permettre d’être plus véloce et plus agressif, sans oublier cette mécanique de finish him qui consiste à exécuter les plus gros ennemis de manière plus cinématographique. Et cette exécution permet de gagner de la vie en plus.







BOURRIN & JOUISSIF



De toutes les façons, tout est fait pour que ce surplus d'action soit le plus décomplexé possible, afin de rendre chaque situation à la fois épique et plaisante, et c'est aussi pourquoi la mort n’est pas vraiment punitive, puisqu'à chaque game over, on réapparait juste avant le début de l’arène. Evidemment, face à un gameplay de ce type, il faut faire attention à l'équilibre et surtout à la variété des situations pour éviter de s'ennuyer au bout de quelques missions. Warhammer Space Marine 2 promet d'être varié dans ses environnements avec plusieurs biomes différents et un renouvellement aussi dans le bestiaire. Puisque la licence Warhammer est vaste, il n'est pas interdit que Space Marine2 pioche dans son lore pour nous surprendre. Et puis, une fois la campagne solo terminée, il sera possible de se tourner vers le mode coop à 3 qui permettre de faire la campagne différemment, surtout qu'il faudra s'attendre à des niveaux réalisés spécialement pour la coopération. Il a aussi été annoncé un mode multi en 6V6 pour des affrontements qui s'annoncent déjà bestiaux. Chaque mode permettra d’incarner jusqu’à 6 classes de Space Marines complémentaires allant de Bulwark et son bouclier au Sniper capable de disparaître grâce à son Camo Cloak. Cerise sur le cake, et c'est une première, Warhammer 40.000 Space Marine 2 disposera d'un éditeur de personnages pour créer son avatar de la tête aux pieds avec une large sélection de couleurs, de symboles héraldiques, d’épaulières, de gantelets et plus encore. Autant vous dire qu'avec tout ça, Warhammer Space Marine 2 fait partie des jeux qu'on attend le plus en 2024 et que sa sortie, fixée au 9 septembre prochain, on l'a déjà stabylotée sur notre calendrier...