Warhammer Space Marine 2 : une roadmap bien costaud, du contenu gratuit à gogo

Warhammer 40.000 Space Marine 2 fait partie des très gros jeux de cette rentrée 2024 et à quelques jours de sa sortie, Focus Entertainment et le studio Saber Interactive ont décidé de dévoiler la roadmap post-lancement de leur jeu. Et le constat que l'on puisse faire, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Dans l'illustration qui a été publiée, on s'aperçoit que le contenu court jusqu'à fin 2025, avec énormément de contenu gratuit, mais aussi de belles choses pour les personnes qui ont choisi la formule Premium. On apprend donc que 4 Saisons sont prévues et qui sortiront à intervalle régulière, avec du cosmétique supplémentaire pour habiller ses Space Marines, des nouveaux modes de jeu aussi, des armes inédites, des arènes en plus et bien sûr de nouvelles missions à venir. De quoi promettre aux joueurs qui finiront le jeu rapidement ne seront pas délaissés, puisque ce Space Marine 2 sera avant tout une longue campagne en ligne droite dans la plus pure tradition des shooters d'antant que certains veulent retrouver.





La sortie de Warhammer 40.000 Space Marine 2 est prévue pour le 9 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.