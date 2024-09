Warhammer Space Marine 2 : c'est 2 millions de joueurs en 24h, le succès au rendez-vous

Warhammer 40.000 Space Marine 2, c'est aussi un retour aux sources d'un jeu vidéo plus brut de décoffrage, moins prise de tête qu'aujourd'hui. Et en vrai, ça fait un bien fou, même si le jeu est loin d'être parfait. N'hésitez d'ailleurs pas à consulter notre test complet, qui traite du solo, de la coop et du multi.







Il était attendu par toute la communauté Warhammer, mais aussi par le grand public : Space Marine 2 a réussi son pari, celui de convaincre en tant que bon gros blockbuster de rentrée, où jouer à un jeu vidéo est surtout synonyme de plaisir brut. Avec 2 millions de joueurs en l'espace de 24 heures, le titre de Saber Interactive et de Focus Entertainnment est une vraie réussite, peut-être même au-delà des attentes des deux entreprises. Attention, il s'agit du nombre de joueurs et non de ventes réelles, mais on imagine que pour atteindre 2 millions de joueurs, il faut presque autant de ventes, puisqu'il faut néanmoins retirer tous les accès libres, les envois de codes aux journalistes et autres vidéastes, sans compter les jeux-concours. Mais qu'importe, dans la tête des gens,