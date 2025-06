Warhammer Space Marine 2 : le jeu a sauvé les finances de Focus, bilan des derniers chiffres

S’il fallait encore une preuve que les Ultramarines savent faire autre chose que scander des sermons impériaux sur un champ de bataille, la voici : Warhammer 40,000 Space Marine 2 n’est pas seulement un jeu de gros bras pour fans de bolters, c’est aussi un moteur économique d’une efficacité redoutable. Et c’est tout le groupe PulluP Entertainment, maison-mère de Focus et Dotemu, qui récolte les fruits d’une stratégie calibrée entre nostalgie, bourrinage de qualité et exécution carrée.





7 millions de joueurs, 390 millions de raisons de sourire

Au 31 mars 2025, PulluP a affiché le meilleur exercice fiscal de son histoire. Avec 390 millions d’euros de chiffre d’affaires, un résultat net de 19,4 millions et un endettement divisé quasiment par deux, le groupe a signé un tournant stratégique majeur. Et si plusieurs jeux ont contribué à cette performance (on salue notamment Train Sim World 5, Void Crew ou Drova), un nom ressort sans surprise : Space Marine 2. Développé par Saber Interactive, le shooter sous testostérone impériale a littéralement pulvérisé les attentes. Plus de 7 millions de joueurs ont déjà plongé dans la guerre contre les Tyranides, avant même la sortie complète du jeu prévue le 9 septembre 2025. Si 7 millions de joueurs ne font pas encore 7 millions de copies vendues, l’engagement reste suffisamment colossal pour sauver toute une entreprises sur l'année.









Le succès de Space Marine 2 ne fait pas cavalier seul, puisque le back catalogue de PulluP a engrangé à lui seul 123,6 millions d’euros, grâce à des titres comme SnowRunner, Insurgency Sandstorm, A Plague Tale, ou encore TMNT Shredder's Revenge côté Dotemu. En 2025, cette dernière ne compte pas lever le pied, bien au contraire : elle aligne déjà un programme musclé, entre Absolum, Abyssus, Ninja Gaiden: Ragebound et Marvel Cosmic Invasion. Autre machine de guerre : RoadCraft, également signé Saber, qui vient d’atteindre les 600 000 joueurs uniques. Et comme si tout ça ne suffisait pas, le studio travaille déjà à la suite logique : Warhammer 40,000 Space Marine 3 qui est donc en préparation. Et avec un pipeline qui mêle titres ambitieux (John Carpenter’s Toxic Commando, Memories in Orbit, Resonance A Plague Tale Legacy), le retour de licences cultes et de nouvelles IP, le groupe semble bien parti pour garder cette belle trend.