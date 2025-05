Warhammer Space Marine 2 : un nouveau mode coopératif arrive pour fin juin

Focus Entertainment et Saber Interactive ont annoncé la sortie du nouveau mode de jeu PvE “Siège” pour Warhammer 40,000 Space Marine 2, qi disponible gratuitement dès le 26 juin 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Le reveal a eu lieu lors du Warhammer Skulls Festival, accompagné d’une première vidéo et de la confirmation de deux DLC cosmétiques, qui sont d'ailleurs inclus dans le Season Pass, pas besoin de s'énerver. Autrement, sachez que le mode “Siège” est un mode de survie coopératif à 3 joueurs, dans lequel les Space Marines doivent défendre une forteresse impériale située sur la planète Kadaku, contre des vagues successives d’ennemis. Les factions affrontées incluent les Tyranides et les Thousand Sons, avec une difficulté croissante au fil des vagues.





Avant son lancement officiel, “Siège” sera jouable en avant-première via un serveur de test public (PTS) sur Steam à partir du 4 juin. Cette phase permettra à la communauté de découvrir le mode et de contribuer à son équilibrage. Saber Interactive nous fait savoir que la mise à jour “Siège” sera accompagnée de deux DLC cosmétiques :





- White Scars Chapter Pack : comprend un skin de Champion pour la classe Assaut, trois skins d’armes (Carabine Bolter Occulus, Fusil Bolter Stalker, Couteau de combat), ainsi que des éléments héraldiques inspirés des Chapitres Successeurs des White Scars.

- Blood Angels Cosmetic Pack : ajoute de nouvelles pièces d’armure utilisables sur toutes les classes, ainsi que des symboles propres aux Chapitres Successeurs des Blood Angels.





Ces contenus sont accessibles aux joueurs ayant acheté l’édition Ultra, Gold, ou disposant du Season Pass.