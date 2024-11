Warhammer Space Marine 2 : c'est désormais 5 millions de joueurs + le patch PS5 Pro détaille ses options...

Joli succès de la rentrée avec 2 millions de joueurs enregistrés en l'espace de 24 heures, Warhammer 40.000 Space Marine 2 continue de brasser du monde alors que Noël approche. Les développeurs de Saber Interactive nous signalent que leur jeu est désormais joué par 5 millions de joueurs (et non 5 millions de ventes), ce qui constitue un énorme succès pour la franchise. Dans la foulée, le patch 5.0 va être déployé et cette mise à jour contiendra le très attendu Dark Angels Chapter Pack, ainsi qu'une autre opération : Obelisk. Le Dark Angels Chapter Pack comprend le Dark Angels Champion, qui est un ensemble d'armure et une bannière uniques pour la classe Bulwark. Il faudra attendre la première quinzaine de décembre pour en profiter. Quant aux personnes qui ont cédé aux charmes de la PS5 Pro, sachez que les développeurs ont dévoilé les options qui permettront de jouer avec plus de confort. Bien sûr, le 60fps est présent, tout comme un meilleur upscale grâce au PSSR de la machine. Voici les aspects techniques détaillés.











Quality mode

Standard PlayStation®5 PS5 PRO Resolution 1080p - 1440p with upscale FSR to 4K 1080p - 2160p with upscale PSSR to 4K Frame Rate 30 FPS 30 FPS

Performance Mode

Standard PlayStation®5 PS5 PRO Resolution 720p - 1080p with upscale FSR to 4K 1080p - 1440p with upscale PSSR to 4K Frame Rate 60 FPS 60 FPS