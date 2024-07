Warhammer Space Marine 2 : bêta annulée pour de bonnes raison et du gameplay bien énervé

Warhammer 40.000 Space Marine 2, mais du côté de Saber Interactive, c'est le branle-bas de combat, à tel point que nous avons appris que le studio préfère annuler la bêta qui était prévue cet été pour se concentrer sur l'optimisation du jeu, juste avant sa sortie. Il faut dire que la

Space Marine 2 est presque prêt. Nous nous concentrons désormais entièrement sur l’optimisation, le peaufinage et la résolution des problèmes restants avant le lancement le 9 septembre. Cela signifie que nous ne lancerons pas de version bêta publique en ligne, car cela empêcherait les équipes de développement de préparer le lancement complet, et notre priorité est pour garantir la meilleure expérience possible à la sortie.

Il reste encore 2 mois avant de voir arrivermise en place d’une bêta aurait nécessité des ressources et de l’investissement de l'équipe de développement à qui on a demandé de fournir les derniers efforts pour que la copie rendu le 9 septembre prochain soit parfaite.

Pour se faire pardonner, le studio Relic a publié un dev diary, histoire d'en apprendre un peu plus sur le jeu, notamment le jeu des comédiens qui ont prêté leur traits et leurs voix aux différents personnages du jeu. C'est aussi l'occasion de voir de nouvelles images de gameplay, toujours aussi énervées, et qu'on nous rappelle que le moteur 3D maison a permis de mettre en place un système capable d'afficher des centaines d'ennemis à l'écran, sans jamais ralentir l'action.