Warhammer Space Marine 2 : un trailer de lancement bien brutal, bien sauvage

Au cas où vous auriez manqué l'information : c'est aujourd'hui que sort Warhammer 40,000 Space Marine 2, un titre qui a demandé des années de travail et de passion de la part de Saber Interactive. Un jeu qui renoue avec des plaisirs simples et basiques où la campagne solo se termine entre 8 et 10h, avec une histoire qui se fait en ligne droite. Du shoot, du combat brutal au corps-à-corps et des leviers à activer, le tout sur fond de Tyrannides à défourailler. Le joueur endosse le rôle du Lieutenant Titus, accompagné de coéquipiers qui peuvent être contrôlés soit par l'IA, soit par des Humains en coopération. Et puis, il y a le multi en PvE et PvP qui vient compléter l'expérience, sans oublier la feuille de route déjà bien garnie pour la première année d'existence. C'est déjà très bien.