Warhammer Space Marine 2 : un nouveau boss rajouté dans le jeu avec la mise à jour Tyron

De loin l'un des plus gros succès de Focus Entertainment depuis plusieurs années, Warhammer 40.000 Space Marine 2 est un jeu qui est choyé par l'éditeur et le studio Saber Interactive et ce n'est pas un hasard si une nouvelle mise à jour a été déployée. Baptisé "Tyron" en référence à un nouveau boss, cet update est le plus important depuis la sortie du jeu en septembre 2024. Plusieurs choses sont prévues comme une nouvelle mission gratuite pour le mode JcE “Operations”, une nouvelle arme, deux DLCs cosmétiques pour les possesseurs du Season Pass, un lot d’améliorations et plus encore. Evidemment, l'élément le plus vendeur de ce DLC, c'est l'arrivée de Trygon qu'il faut abattre au milieu des tempêtes de sable d’Avarax, qu'on peut trouver dans la neuvième mission JcE du jeu. Sa présence est aussi l'occasion de découvrir une toute nouvelle arme de l’arsenal impérial : le Pistolet Inferno !







Mais ce n'est pas tout, puisqu'on va aussi trouver d'autres ajouts via cet update, comme des changements en matière d’équilibrage, de personnalisation ou de progression pour le mode “Opérations”. Ces évolutions incluent entre autres l’introduction des Prestige Ranks, un retravail des attributs d’armes, la possibilité de changer la couleurs des tissus, et l’ajout des très attendus lobbies JcJ privés permettant à 12 joueurs de se réunir pour des matchs de Guerre Éternelle entièrement personnalisables. Et puis n'oublions pas de préciser que les possesseurs du Season Pass peuvent avoir accès à deux DLC supplémentaires : le Space Wolves Chapter Pack et l’Imperial Fists Champion. Le premier ajoute un Champion pour la classe Avant-Garde, trois apparences d’armes (Epée Tronçonneuse, Carabine Bolter et Marteau-Tonnerre) et plus de 50 cosmétiques célébrant les 12 Grandes Compagnies Space Wolves. Le second vient avec un Champion pour la classe Tactique et d’une apparence d’Incinérateur à Plasma aux couleurs des Fils de Rogal Dorn. Voici d'ailleurs des images qui mettent en appétit.