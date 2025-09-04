JeuxActuJeuxActu.com

Warhammer Space Marine 2 : une énorme mise à jour pour les 1 an du jeu

Warhammer Space Marine 2 : une énorme mise à jour pour les 1 an du jeu

Un an déjà que Warhammer Space Marine 2 a marqué son empreinte sur PC, PS5 et Xbox Series, et les développeurs de Saber Interactive ont décidé de fêter cette date anniversaire en proposant du contenu costaud pour les joueurs. Il s'agit ni plus ni moins que de la plus importante mise à jour gratuite depuis sa sortie avec des modes de jeu, de nouvelles missions, des cartes inédites, des ennemis supplémentaires, des armes nouvelles et encore de la personnalisation, afin d'offrir aux joueurs un contenu plus vaste que jamais.

 

Il y a pour commencer le mode intitulé "Opération Vortex", accompagné d’un boss inédit, le Mutalithe à Vortex, et es amateurs de PvP peuvent désormais s’affronter sur une nouvelle arène, Pont, située sur Avarax, tandis qu’un nouveau mode PvP, Assaut de Metabrutus, permet de prendre le contrôle du Metabrutus lui-même. Du côté PvE, le mode Stratagèmes ajoute des modificateurs quotidiens et hebdomadaires, renforçant la rejouabilité et la variété des défis proposés. L’arsenal s’enrichit également de trois nouvelles armes (Pyro-Éclateur, Pyrocanon, Hache Énergétique) et plusieurs variantes (Lame Xenophase, Combi Melta, Épée Tronçonneuse à double-lame). Les ennemis évoluent eux aussi, avec l’arrivée du Majoris Chaos Spawn en trois variantes uniques. Quant aux amateurs de cosmétique, ils trouveront leur compte avec six nouveaux skins de Champions du Chaos et des options entièrement personnalisables pour toutes les classes.

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Cette mise à jour marque également le lancement du Season Pass 2, inauguré par deux packs : le Black Templars Champion Pack, qui propose un nouveau skin de Champion pour la classe Rempart et une Épée Énergétique inédite, et le Imperial Fists Cosmetic Pack, comprenant plus de 40 cosmétiques et emblèmes héraldiques en hommage aux Chapitres Successeurs des Imperial Fists. De cette manière, Warhammer Space Marine 2 confirme ainsi sa volonté de rester vivant et attractif, même après un an, et de répondre aux attentes des joueurs en matière de contenu et de rejouabilité.

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Warhammer 40.000 Space Marine 2


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 4 septembre 2025
17:44


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Warhammer Space Marine 2 : le jeu a sauvé les finances de Focus, bilan des derniers chiffres S’il fallait encore une preuve que les Ultramarines savent faire autre chose que scander des sermons impériaux sur un champ de bataille, la voici : Warhammer 40,000 Space Marine 2 n’est pas seulement un jeu de gros bras pour fans 16/06/2025, 10:17
Warhammer Space Marine 2 : un nouveau mode coopératif arrive pour fin juin Focus Entertainment et Saber Interactive ont annoncé la sortie du nouveau mode de jeu PvE “Siège” pour Warhammer 40,000 Space Marine 2, qi disponible gratuitement dès le 26 juin 2025. 22/05/2025, 19:23

Warhammer Space Marine 2 : un nouveau boss rajouté dans le jeu avec la mise à jour Tyron 15/04/2025, 18:07
Warhammer Space Marine 2 : c'est désormais 5 millions de joueurs + le patch PS5 Pro détaille ses options... 29/11/2024, 13:02
Warhammer Space Marine 2 : du contenu gratuit et Premium arrive, voici tous les détails 15/10/2024, 18:31
Warhammer Space Marine 2 : c'est 2 millions de joueurs en 24h, le succès au rendez-vous 11/09/2024, 17:27


Warhammer 40.000 Space Marine 2

Jeu : Action
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Saber Interactive
9 Sept 2024
9 Sept 2024
9 Sept 2024

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, sans argent ni talent 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, sans argent ni talent 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Warhammer Space Marine 2 : un trailer de lancement bien brutal, bien sauvage
Warhammer Space Marine 2 : une roadmap bien costaud, du contenu gratuit à gogo Warhammer Space Marine 2 : une roadmap bien costaud, du contenu gratuit à gogo
Warhammer Space Marine 2 : le multi en 7 minutes de gameplay totalement inédites Warhammer Space Marine 2 : le coop & le multi en 7 minutes de gameplay totalement inédites
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers