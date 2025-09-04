Warhammer Space Marine 2 : une énorme mise à jour pour les 1 an du jeu

Un an déjà que Warhammer Space Marine 2 a marqué son empreinte sur PC, PS5 et Xbox Series, et les développeurs de Saber Interactive ont décidé de fêter cette date anniversaire en proposant du contenu costaud pour les joueurs. Il s'agit ni plus ni moins que de la plus importante mise à jour gratuite depuis sa sortie avec des modes de jeu, de nouvelles missions, des cartes inédites, des ennemis supplémentaires, des armes nouvelles et encore de la personnalisation, afin d'offrir aux joueurs un contenu plus vaste que jamais.





Il y a pour commencer le mode intitulé "Opération Vortex", accompagné d’un boss inédit, le Mutalithe à Vortex, et es amateurs de PvP peuvent désormais s’affronter sur une nouvelle arène, Pont, située sur Avarax, tandis qu’un nouveau mode PvP, Assaut de Metabrutus, permet de prendre le contrôle du Metabrutus lui-même. Du côté PvE, le mode Stratagèmes ajoute des modificateurs quotidiens et hebdomadaires, renforçant la rejouabilité et la variété des défis proposés. L’arsenal s’enrichit également de trois nouvelles armes (Pyro-Éclateur, Pyrocanon, Hache Énergétique) et plusieurs variantes (Lame Xenophase, Combi Melta, Épée Tronçonneuse à double-lame). Les ennemis évoluent eux aussi, avec l’arrivée du Majoris Chaos Spawn en trois variantes uniques. Quant aux amateurs de cosmétique, ils trouveront leur compte avec six nouveaux skins de Champions du Chaos et des options entièrement personnalisables pour toutes les classes.









Cette mise à jour marque également le lancement du Season Pass 2, inauguré par deux packs : le Black Templars Champion Pack, qui propose un nouveau skin de Champion pour la classe Rempart et une Épée Énergétique inédite, et le Imperial Fists Cosmetic Pack, comprenant plus de 40 cosmétiques et emblèmes héraldiques en hommage aux Chapitres Successeurs des Imperial Fists. De cette manière, Warhammer Space Marine 2 confirme ainsi sa volonté de rester vivant et attractif, même après un an, et de répondre aux attentes des joueurs en matière de contenu et de rejouabilité.



































