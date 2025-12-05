JeuxActuJeuxActu.com

Rachat Warner Bros : Netflix remporte le deal pour 83 milliards, et promet de soutenir le cinéma

Rachat Warner Bros : Netflix remporte le deal pour 83 milliards, et promet de soutenir le cinéma

Voilà, c'est fait. Après plusieurs semaines d'âpres négociations entre Netflix, Comcast et Paramount, c'est finalement la plateforme de streaming qui remporte le deal chiffré à 82,7 milliards de dollars, dont 72 milliards pour les actions. Cet accord majeur entre Netflix et Warner Bros. Discovery inclut ses studios de cinéma et de télévision, HBO Max, HBO et la branche jeux vidéo Warner Bros. Games. L’accord devrait se finaliser dans les 12 à 18 mois, après la scission de la division TV de Warner Bros. Discovery, à savoir Discovery Global, prévue pour le troisième trimestre 2026. Dans les faits, chaque actionnaire de WBD recevra 23,25 dollars en espèces et 4,50 dollars en actions Netflix par action détenue. Netflix prévoit des économies annuelles de 2 à 3 milliards de dollars dès la troisième année suivant la clôture de l’accord. La transaction devrait être bénéfique pour le bénéfice par action dès la deuxième année, sachant que les conseils d’administration de Netflix et de Warner Bros. Discovery ont approuvé l’accord à l’unanimité. Il reste toutefois soumis aux approbations réglementaires et des actionnaires.

Evidemment, un tel rachat ne rassure pas les défenseurs des salles de cinéma, mais Netflix a indiqué qu’il maintiendra les opérations actuelles de Warner Bros. et développera ses points forts. C'est Ted Sarandos, le co-CEO de Netflix, qui a précisé que l’entreprise n’est pas opposée aux sorties cinéma et continuera à soutenir les films Warner Bros. dans les salles. Netflix souhaite cependant adapter les fenêtres de diffusion pour les rendre plus adaptées aux consommateurs, tout en continuant à offrir des premières sorties exclusives à ses abonnés. Certaines productions Netflix continueront également à bénéficier d’une diffusion limitée au cinéma, notamment des films en compétition pour des prix. Quant à HBO Max, il restera un service distinct, tout en ajoutant ses contenus à l’offre Netflix. L’intégration des bibliothèques Warner Bros., incluant des franchises emblématiques comme Game of Thrones, The Big Bang Theory, Harry Potter ou l’univers DC, renforcera l’offre de Netflix et donnera aux abonnés un plus grand choix de contenus.

L’accord suscite cependant des inquiétudes auprès des exploitants de salles, qui craignent un impact négatif sur le modèle cinématographique traditionnel. Cinema United a souligné que l’acquisition pourrait menacer le secteur mondial de l’exploitation. Netflix devra aussi obtenir l’approbation des autorités antitrust, compte tenu de son influence avec plus de 300 millions d’abonnés et sa vaste bibliothèque de contenus. Une clause prévoit le paiement de 5,8 milliards de dollars à WBD si l’accord échoue pour des raisons réglementaires ou liées aux autorisations nécessaires. Mais selon Ted Sarandos et Greg Peters, co-CEO de Netflix, le mariage de Warner Bros. et Netflix permettra de définir la prochaine génération de narration pour le public mondial.

le vendredi 5 décembre 2025
