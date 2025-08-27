JeuxActuJeuxActu.com

Return to Silent Hill : 1ère bande-annonce pour le nouveau film de Christophe Gans

Return to Silent Hill : 1ère bande-annonce pour le nouveau film de Christophe Gans
On n'en pouvait plus d'attendre, mais ça y est, la première bande-annonce de Return to Silent Hill est enfin tombée ! On est forcément hype, parce qu'il s'agit du retour de la franchise au cinéma, et surtout qu'il s'agit aussi du prochain film de Christoph Gans, lui qui n'a pas tourné depuis plus de 10 ans. Mais le cinéaste français veut prouver qu'il n'a rien perdu de son savoir-faire, lui qui a longtemps milité pour le cinéma de genre dans l'Hexagone, tout en nous partageant sa passion pour la culture asiatique et le jeu vidéo. Le 4 février 2026 marquera donc son retour au cinéma, 12 ans après son adaptation de la Belle et la Bête. En attendant, place à ces premières images qui traduisent un film qui semble suivre à la trace l'ambiance du jeu vidéo de Konami. Certes, le montage frénétique évoque davantge un produit de blockbuster hollywoodien qu’un cauchemar psychologique à la japonaise, mais on imagine qu'il s'agit-là juste d'un teaser pour tenter de séduire le grand public, et que le film saura garder son atmoshère unique. 



Dans tous les cas, on y retrouve James Sunderland (Jeremy Irvine), hanté par une missive de sa femme Mary (Hannah Emily Anderson), pourtant décédée depuis des années. Une invitation à revenir dans la ville maudite, et à plonger tête baissée dans une descente aux enfers psychologique où se mêlent deuil, culpabilité et folie. Les premières images montrent bien la brume caractéristique, les décors délabrés et la silhouette monstrueuse de Pyramid Head, figure incontournable de la saga. Plus que jamais la licence Konami est redevenue tendance. Après le succès critique et commercial du remake de Silent Hill 2 l'année dernière, la démo Short Message qui a connu aussi son moment de gloire et avec l'arrivée de Silent Hill f, il ne se passe pas 6 mois avant que la franchise fasse parler d'elle. Tant mieux n'est-ce point ?

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 27 août 2025
9:25


