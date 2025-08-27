Dans tous les cas, on y retrouve James Sunderland (Jeremy Irvine), hanté par une missive de sa femme Mary (Hannah Emily Anderson), pourtant décédée depuis des années. Une invitation à revenir dans la ville maudite, et à plonger tête baissée dans une descente aux enfers psychologique où se mêlent deuil, culpabilité et folie. Les premières images montrent bien la brume caractéristique, les décors délabrés et la silhouette monstrueuse de Pyramid Head, figure incontournable de la saga. Plus que jamais la licence Konami est redevenue tendance. Après le succès critique et commercial du remake de Silent Hill 2 l'année dernière, la démo Short Message qui a connu aussi son moment de gloire et avec l'arrivée de Silent Hill f, il ne se passe pas 6 mois avant que la franchise fasse parler d'elle. Tant mieux n'est-ce point ?
Return to Silent Hill : 1ère bande-annonce pour le nouveau film de Christophe Gans
