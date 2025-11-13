JeuxActuJeuxActu.com

The Blood of Dawnwalker : on a droit à 27 nouvelles minutes de gameplay

Cela faisait plusieurs mois que nous étions sans nouvelle de The Blood of Dawnwalker, mais le studio Rebel Wolves a décidé qu'il était temps de reprendre la parole sur son Action-RPG de dark fantasy situé au XIVᵉ siècle dans le mystérieux royaume de Vale Sangora. Il s'agit d'un territoire fictif des Carpates dominé par des Seigneurs Vampires et dans lequel les joueurs y incarneront Coen, un protagoniste aux pouvoirs ambivalents : humain le jour, vampire la nuit. Cette dualité sera d'ailleurs au cœur du gameplay, Coen devant jongler entre ses forces et ses faiblesses pour sauver sa famille tout en explorant un monde sombre et impitoyable.

 

La nouvelle vidéo, d'une durée de plus de 27 minutes, est narrée par la scénariste Ariana Siarkiewicz et met en lumière les améliorations demandées par la communauté (véridique), à savoir la fluidité des combats, le positionnement dynamique de la caméra, les mécaniques repensées et d'autres fonctionnalités étendues. On y découvre Coen en action, affrontant humains et créatures surnaturelles, dans un environnement détaillé autour de la cathédrale de Svartrau, au cœur de l’intrigue principale. Développé sous Unreal Engine 5, The Blood of Dawnwalker s’annonce ambitieux visuellement, avec des environnements immersifs et des effets d’éclairage pensés pour renforcer l’atmosphère gothique du titre. Le jeu sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et on imagine qu'il refera surface le mois prochain lors de la cérémonie des Game Awards.


le jeudi 13 novembre 2025
19:49


The Blood of Dawnwalker

Jeu : Action/RPG
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Rebel Wolves
2026
2026
2026

voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

