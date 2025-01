The Blood of Dawnwalker : un gros concurrent à The Witcher 4, développé par des anciens de CD Projekt Red

The Witcher 4 va avoir de la sérieuse concurrence, en la personne de The Blood of Dawnwalker. Il s'agit tout simplement du nouveau jeu du studio Rebel Wolves, société co-fondée par Konrad Tomaszkiewicz, qui n'était autre que le game director de The Witcher 3 Wild Hunt. Ce dernier est en effet parti de CD Projekt Red il y a quelques années, avec de nombreux employés pour suivre sa propre aventure et il a annoncé l'arrivée de son jeu sur PC, PS5 et Xbox Series, probablement pour 2026 (l'année n'a pas été confirmée). Dans tous les cas, il a été promis une présentation du gameplay à l'été 2025, sans doute durant la gamescom. Concernant The Blood of Dawnwalker, il s'agira d'un Action-RPG qui va se dérouler dans l'Europe du XIVème siècle, dans une version alternative où les seigneurs féodaux ont été renversés par de puissants vampires. On endossera le rôle de Coen, un jeune homme transformé en Dawnwalker (un vampire quoi) qui a 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille ou décider de se venger.



"Inspirés des RPG classiques, nous voulons que les joueurs ressentent un sentiment d'urgence dans un jeu en monde ouvert. Il existe de multiples approches pour sauver la famille de Coen, sans distinction claire entre les quêtes principales et secondaires, c'est donc le joueur qui décide de la façon dont il souhaite utiliser son temps." explique Konrad Tomaszkiewicz, directeur du jeu et co-fondateur de Rebel Wolves. "Le temps est une ressource précieuse et avec chaque quête progressant, il est impossible de terminer toutes les histoires et tous les arcs avant la terrible date limite, ce qui rend chaque partie unique. Nous appelons cette façon de faire progresser l’histoire un bac à sable narratif."





L'une des particularité de The Blood of Dawnwalker, c'est que le personnage de Coen changera d'attitude selon l'heure de la journée, en raison de sa nature de vampire. Les joueurs auront des compétences, des capacités et des résultats scénaristiques différents le jour et la nuit. Un système qui rappelle ce qui avait déjà été fait avec le jeu Vampyr de Focus Entertainment. Les joueurs devront choisir : se battront-ils pour l'humanité ou embrasseront-ils les pouvoirs maudits ? Autrement, sachez que le studio Rebel Moon est parvenu à s'allier avec Bandai Namco pour l'éditoin de son jeu, eux qui travaillent déjà avec CD Projekt Red pour la saga The Witcher. On apprend dans la foulée que The Blood of Dawnwalker est le premier chapitre de la saga originale de dark fantasy de Rebel Wolves, et qu'il est prévu d'étendre le lore si jamais le premier épisode cartonne commercialement.



En attendant du gameplay, on a le droit à une cinématique en CGI, et ce que l'on voit dans la vidéo se déroule deux ans avant le jeu. Elle présente Coen, sa sœur Lunka et le groupe de vampires dirigé par leur seigneur impitoyable mais charismatique, Brencis.